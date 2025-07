Cae el precio del litio y advierten que no conviene firmar contratos

El analista Héctor Córdova afirma que el negocio no es rentable con precios por debajo del mínimo calculado por YLB.

Por Daniel Zenteno

Fuente: La Razón

El analista y expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, advirtió que no es conveniente para el país firmar contratos sobre el litio en el actual contexto internacional, debido a la drástica caída del precio del carbonato de litio y las condiciones poco favorables que, según afirma, se contemplan en los acuerdos impulsados por el Gobierno.

“Para nuestro país no es precisamente una situación conveniente porque el precio de carbonato de litio ha caído fuertemente en el mercado. En noviembre de 2022 llegaba a casi 90.000 dólares por tonelada y ahora estamos por debajo de los 8.000”, alertó Córdova, en referencia al panorama actual del mercado global.

Según datos de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), el precio mínimo necesario para que un proyecto sea rentable es de aproximadamente $us 13.840 por tonelada.

“No conviene meterse en un negocio donde el precio está por debajo de 8.000 dólares”, subrayó el también analista de la Fundación Jubileo.

Córdova cuestionó además las condiciones del contrato que se intenta tratar en la Cámara de Diputados con la empresa china Hong Kong CBC. Señaló que el documento contempla un préstamo de $us 1.030 millones al Estado boliviano con intereses que aún no son transparentes y pagos adicionales de $us 1.700 por tonelada producida por el uso de tecnología y conocimiento.

“Resulta muy extraño que a estas alturas se esté acelerando el tratamiento de un contrato que ha de tener una vigencia de 30 años”, indicó, y advirtió que la próxima administración podría revisar estos convenios firmados con premura.

Asimismo, observó que la demanda internacional de litio ha bajado, mientras que la oferta global ha crecido, presionando a la baja los precios del mineral clave para la transición energética. Ante este contexto reiteró que “no es el mejor momento para hacer negocios sobre el litio”.

El viernes, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, reconoció que el negocio del litio no será inmediato, sino que es una planificación a futuro. En su criterio, para el año 2030 la demanda del recurso incrementará con precios más alentadores, por lo que el país debe llegar a ese año con una elevada capacidad productiva para satisfacer la demanda mundial.