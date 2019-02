La sorprendente razón por la que las cebras tienen rayas

Foto: iStock.

Tim Caro, biólogo de la Universidad de California en Davis, lleva años haciéndose la misma pregunta e incluso ha escrito un libro sobre este misterio. En un intento por obtener una respuesta, viajó a Hill Livery, un establo en el sudeste de Inglaterra que mantiene varias cebras cautivas junto a caballos domésticos. Al comparar las dos especies llegaron a una conclusión que no es fácil de discernir: evolucionaron para disuadir a las moscas que chupan la sangre.

Un misterio con más de un siglo

Los científicos llevan más de 150 años desconcertados por el papel que juegan las rayas de las cebras. Una por una, las explicaciones más comúnmente propuestas han sido refutadas. Algunos investigadores han sugerido que actúan como camuflaje contra aquellos animales potencialmente peligrosos, sin embargo no puede ser así: Amanda Melin, de la Universidad de Calgary, demostró recientemente que los leones y las hienas no pueden distinguir las rayas a menos que se acerquen mucho, informa ‘The Athlantic‘.

También se ha descartado otra teoría que aseguraba que las rayas negras se calientan más que las blancas, lo que configura corrientes de agua circulantes que enfrían a las cebras. Al final ha sido la teoría de la evolución y de cómo intentamos adaptarnos al ambiente que nos ha tocado vivir. Las cebras son susceptibles a una variedad de enfermedades fatales, desde la tripanosomiasis a la peste equina africana, que se transmiten mediante las moscas tse tse. Por otro lado, son muy vulnerables a los ataques de insectos porque tienen el pelo mucho más corto que otros animales.

La evolución ha hecho que las cebras, que tienen el pelo corto y podrían ser propensas a contraer enfermedades, no sufran problemas con las moscas

Las rayas, por alguna razón, parecen ayudar. Los investigadores se han puesto de acuerdo en que a los mosquitos y las moscas les cuesta mucho más posarse en aquellos animales rayados. Se hizo la prueba con caballos: se les colocaron abrigos con rayas y de repente las moscas dejaron de posarse en ellos, exceptuando en sus cabezas, que seguían descubiertas. Los abrigos con un color uniforme, sin embargo, no lograron el mismo efecto.

Paloma González-Bellido de la Universidad de Minnesota, que estudia la visión de insectos, sostiene que las rayas alteran el flujo óptico de las moscas y los mosquitos. “Creo que la clave es que el grosor y la orientación de las franjas no son consistentes, ya sea dentro de una franja o a través de ellas”, señaló. “Esto es probablemente lo que dificulta que las moscas controlen su aterrizaje”.

Caro aún se muestra cauteloso y no se atreve a asegurar si los jinetes deberían comprarse ropa a rayas. “Pero ahora sabemos que los abrigos funcionan tan bien como la propia piel de las cebras, ahora solo nos queda seguir investigando si al ponérnoslos de distintos tamaños y formas esto seguirá afectando al comportamiento de las mocas”. Y lo que es más importante, ¿una camisa a rayas puede proteger en verano de los temidos mosquitos o las moscas?. “Sí”, añade, después de pensarlo un poco. “Creo que podría funcionar muy bien”.

Fuente: elconfidencial.com