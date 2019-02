Mario Saucedo

Vicepresidente de Bolivia. Álvaro García Linera

.- Saucedo, es bien sabido que el ser humano, especialmente el latinoamericano, alardea de ser vivo. Vivo en el sentido que define la Real Academia de la Lengua Española, de ser: “Listo, que aprovecha las circunstancias y sabe actuar en beneficio propio”

Según el escritor Marcos Aguinis “el considerado vivo se siente el centro del mundo… Proclama que todo lo sabe y todo lo puede. Desborda capacidad para encarar cualquier iniciativa y asumir cualquier trabajo, por encumbrado o difícil que sea. El vivo aparenta inteligencia, conocimientos, brillo y ejerce seducción. Pero se basa en la mala fe, el engaño y la inmoralidad”.

Un buen ejemplo es el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera cuando le pidió a padres, madres y niños al inaugurar una escuela en Viliroco que sigan con Evo, porque si no lo apoyan… “Va a haber llanto y el sol se va a esconder, la luna se va a escapar y todo va a ser tristeza para nosotros, no se olviden” (La ignorancia es tierra fértil para la viveza criolla)

Jorge Luís Borges al referirse a sus coterráneos argentinos, y sin querer queriendo estaba hablando de todos nosotros, dijo: “El argentino suele carecer de conducta moral, pero no intelectual; pasar por un inmoral le importa menos que pasar por un zonzo. La deshonestidad, según se sabe, goza de la veneración general y se llama viveza criolla”

No olvidemos la joyita que se largó el presidente boliviano Evo Morales Ayma: “Yo le meto nomás aunque sea ilegal y después que vengan y arreglen los abogados” (Sin comentario)

En su tango ‘Cambalache’ Enrique Santos Discépolo escribió: “El que no llora no mama, y el que no afana (roba) es un gil (zonzo)”

Un alcalde de Santa Cruz de la Sierra – Jhonny Fernández – discurseando frente a sus partidarios que estaban en función pública instruyó: “No les digo que roben, pero saquen algo” (Según este personaje, ‘sacar algo’ no es lo mismo que aprovechar – de mala fe – la oportunidad)

Te dicen zonzo si alguien, gracias a tu honestidad, te engaña.

Boludo, si cumplís las normas.

Si no aceitás (pagás) para que se respeten tus derechos, sos un burro que no sabe cómo se hacen las cosas.

La viveza criolla es el Modus Operandi (método de procedimiento) que rige el comportamiento en nuestra sociedad. Si fulano es vivo, yo soy más vivo que él – nos gusta farsear – Luego, nos aplauden los amigotes, nos envidian los menos vivos, y para colmo de males; nos respetan los deshonestos.

Dejemos de ser inmorales, rechacemos la mala fe, y seamos un poco zonzos. Es, en gran parte, gracias a la viveza criolla que nos mantenemos en el llamado tercer mundo.

Cada país tiene el gobierno que se merece, dicen los que saben. Pero, no es así. A mí se me ocurre que cada país tiene el gobierno que se le parece.

Entonces, si queremos cambiar de gobernantes cambiemos nosotros. Es así de fácil, aunque sea difícil.