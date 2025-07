La UE cuestionó los aranceles anunciados por Trump pero aseguró que seguirá trabajando para alcanzar un acuerdo con EEUU

Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea, dijo que la medida anunciada por el presidente norteamericano “interrumpiría las cadenas de suministro transatlánticas esenciales, en detrimento de empresas, consumidores y pacientes a ambos lados del Atlántico”

La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. (AP foto/Omar Havana)

Fuente: Infobae

La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, criticó este sábado los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump, pero afirmó que la Unión Europea (UE) seguirá trabajando por un acuerdo comercial con Washington.

“Imponer aranceles del 30 % a las exportaciones de la UE interrumpiría las cadenas de suministro transatlánticas esenciales, en detrimento de empresas, consumidores y pacientes a ambos lados del Atlántico”, declaró von der Leyen.

“Seguimos dispuestos a seguir trabajando para alcanzar un acuerdo antes del 1 de agosto. Al mismo tiempo, tomaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de la UE, incluyendo la adopción de contramedidas proporcionadas si es necesario”, añadió.

Trump, anunció este sábado la imposición de aranceles del 30% a productos provenientes de México y la Unión Europea (UE).

La medida entrará en vigor el 1 de agosto, según comunicó a través de dos cartas publicadas en la plataforma Truth Social.

En sus mensajes, Trump justificó los aranceles a México por su papel en la entrada de drogas ilegales a territorio estadounidense y decidió incrementar el impuesto citando la “crisis del fentanilo”, a la que se refirió como “causada en parte por el fracaso de México a la hora de parar a los cárteles, integrados por las personas más despreciables que jamás hayan puesto un pie en la Tierra”.

El presidente DONALD TRUMP se reúne con la presidenta de la Comisión Europea URSULA VON DER LEYEN ECONOMIA Europa Press/Contacto/Shealah Craighead

“México me ha ayudado a mantener segura la frontera, PERO, lo que ha hecho México no es suficiente. México aún no ha parado a los cárteles que quieren convertir toda Norteamérica en un patio del narcotráfico. Evidentemente, no puedo dejar que eso pase”, dijo Trump.

El Gobierno de Italia por su parte, apostó por seguir negociando para lograr un acuerdo comercial con los Estados Unidos de Donald Trump, después de que este haya anunciado aranceles del 30 % a los productos de la Unión Europea (UE) desde agosto.

“El Gobierno italiano sigue con gran atención el desarrollo de las negociaciones en curso entre la UE y Estados Unidos, respaldando plenamente los esfuerzos de la Comisión Europea que serán intensificados en los próximos días”, aseguró en un comunicado.

El Ejecutivo presidido por Giorgia Meloni expresó su “confianza en la buena voluntad de todas las partes para llegar a un acuerdo equitativo que refuerce Occidente en su totalidad”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni. REUTERS/Claudia Greco

Esto porque, subraya, “en el contexto actual no tendría ningún sentido desencadenar un choque comercial entre las dos orillas del Atlántico”.

“Ahora es fundamental permanecer concentrados en la negociación, evitando las polarizaciones que complicarían el logro de un acuerdo”, termina el comunicado.

Por su parte, el primer ministro en funciones de Países Bajos, Dick Schoof, ofreció este sábado el “pleno” apoyo de su Gobierno a la Comisión Europea para buscar un acuerdo con EEUU “mutuamente beneficioso”, ante la “preocupante” decisión de Washington de imponer a la UE aranceles del 30 % a partir del 1 de agosto.

“La Comisión Europea puede contar con nuestro pleno apoyo”, aseguró Schoof en un mensaje en sus redes sociales en el que incidió en que “el anuncio estadounidense de imponer aranceles del 30 % a las mercancías importadas de la Unión Europea es preocupante y no es el camino a seguir”.

El primer ministro de los Países Bajos, Dick Schoof. REUTERS/Claudia Greco

El primer ministro neerlandés apeló además a la unidad en el club comunitario en este momento de la negociación con Washington.

“Como UE, debemos mantenernos unidos y decididos a buscar un acuerdo con Estados Unidos que sea mutuamente beneficioso”, recalcó.

(Con información de AFP y EFE)

