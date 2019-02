Las enseñanzas del 21F

Guido Añez Moscoso

Todos los hombres libres, demócratas y amantes de la libertad en Bolivia, celebramos el 21F como el inicio del fin de la estrategia autoritaria del régimen de Evo Morales para tratar de legalizar una dictadura. Y es que Constitucionalmente debió terminar su mandato el año 2011 porque era cuando finalizaba su periodo para el cual fue elegido el año 2006.

No fue sino una trampa legal avalada por su Tribunal Constitucional, que le permitió participar por tercera vez consecutiva en una elección ya amañada, para gobernar continuamente durante trece años un país que su estructura jurídica no lo permite.

No es una estrategia de poder boliviano, es el sello de los países del socialismo del siglo XXI que la han utilizado, en Cuba a través de la creación del partido único y reprimiendo y exiliando a la oposición; en Venezuela donde también Chávez perdió un referéndum sobre su reelección indefinida, la burló mediante el dominio del poder judicial y el servilismo de sus jueces; en Nicaragua Ortega, la oposición que no pudo comprar la eliminó y viabilizó a través de su Tribunal Constitucional la reelección indefinida de la pareja dictatorial Ortega Murillo.

En Bolivia la estrategia electoral les falló porque el pueblo se movilizó a través de una candidatura única y que nos unificó a todos el NO, pero inmediatamente salieron los resultados electorales, en mi criterio adulterados en la Corte Electoral a favor del MAS, Evo Morales sale a declarar que “Hemos jugado el primer tiempo”, ya tenían su plan B definido. Desconocer los resultados electorales porque no era acorde a sus intereses políticos, cualquier demócrata hubiera admitido su derrota y prepararse para una transición en paz y en concordia a quien elija el pueblo, pero no, la dictadura no es compatible con la disidencia ni con resultados adversos.

Su jugada política fue consultar a su Tribunal Constitucional argumentando que el no permitirle candidatear era violar sus DDHH, argumento risible y absurdo, pero más absurdo fue que su Tribunal le dio la razón con el argumento que no se pueden restringir sus derechos a reelegirse las veces que él quiera, pasándose por encima el voto de los ciudadanos, la Constitución que ellos deben resguardar y viabilizar la aventura dictatorial de consolidación definitiva de la dictadura en Bolivia.

¿Qué ganamos los bolivianos el 21F? Empezamos a perder el miedo y ver que en paz y en unidad, la dictadura se puede ir debilitando y llegar a derrotarla. Se perdió la legitimidad del MAS que siempre hablaba de representar a la mayoría del pueblo boliviano, a partir del 21F ellos son minoría, nos dimos cuenta que el MAS no tiene límite legal ni ético para consolidar su dictadura, ganamos la emergencia de nuevos lideratos a través de las plataformas ciudadanas que se han ido haciendo primero en la campana por el NO, y después curtiéndose en las calles en la lucha por la resistencia, ganamos aunque todavía muy débil, un discurso internacional para que el mundo por fin vea a Evo Morales como solo los bolivianos sabemos que es un impostor que se disfraza siempre de dirigente indígena desde que apareció en la palestra pública, fue un dirigente cocalero de la coca excedentaria que es materia prima de la producción de cocaína.

¿Qué nos falta? Lograr la unidad de todos los actores políticos tanto de adentro del país como de afuera, el exilio y los presos políticos son una realidad que la oposición interna, si realmente busca disputar el poder tiene que tomar en cuenta.

Que las plataformas ciudadanas no se dejen embaucar con los cantos de sirena de algunos candidatos para rellenar candidaturas y se mantengan como una reserva moral porque la lucha va a continuar con más fuerza después de octubre cuando el dictador, al igual que Maduro, sobrepase con fraude y atropellando todas las leyes, quiera ejercer un nuevo mandato.

El 21F se conocerá por generaciones como el inicio del fin de un nuevo intento de instaurar una nueva dictadura en Bolivia