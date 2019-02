Los primeros militares que desertaron el 23 de febrero revelaron por qué se animaron a abandonar a Maduro

En entrevistas con The Associated Press, nueve soldados de la Guardia Nacional describieron el día en el que sus comandantes les ordenaron detener la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. Por temor a ser encarcelados, muchos cumplieron las órdenes y admitieron haber lanzado gases lacrimógenos a los manifestantes. Dos contaron parte que formaban parte de una trama fallida para introducir los suministros. Todos huyeron tras decisiones no planificadas de última hora y solo con su uniforma la espalda.