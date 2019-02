Artículo

Maduro-Guaidó: dos Presidentes, dos juramentos, y un país dividido y sumido en la crisis Ambos mandatarios, el chavista y el autoproclamado, decidieron cerrar sus actos pidiendole a los miles de seguridores que los miraban un compromiso. Video.

Juan Guaidó (EFE) Uno pidió mantener la unión cívico-militar y derrotar el intervencionismo imperialista. El otro, bregó por un gobierno de transición y elecciones libres. Más allá de sus diferencias irreconciliables que los ubican en las antípodas de un país al brode de la fractura, Nicolás Maduro y Juan Guaidó eligieron cerrar sus actos del sábado de la misma manera: con un juramento. x Los dos presidentes de Venezuela ─uno electo en comicios denunciados como fraudulentos y otro autoproclamado según el artículo 223 de la Constitución─ les pidieron a sus miles de seguidores compromisos a viva voz durante la apacible tarde de Caracas. Juan Guaidó (EFE) Juan Guaidó (EFE)

Primero fue el turno de Jua Guaidó, que un poco disfónico, tras anuncia la llegada de ayuda humanitaria al país, dijo: “Primero, vamos a darle gracias a Dios por mantenernos con energía y fuerza; y segundo, todos juntos vamos a hacer un juramento. Levantemos todos la mano derecha entonces, levantamos con fuerza, en todo el mundo”.

A continuación llegó su proclama:

Nosotros

Venezolanos y venezolanas

Comprometidos con Venezuela

Con la justicia social

Juramos

Mantenernos en las calles

Hasta lograr el cese de la usurpación

El gobierno de transición

Las elecciones libres

​¿Se puede o no se puede?

Sí se puede

Si es así, que Dios y la Patria os premien

Si no, que os condenen

Que Dios bendiga nuestra Patria

Que dios bendiga Venezuela

Y vamos a lograr la libertad.

Hubo aplausos, besos, lágrimas y un ensordecedor grito de “sí se puede, sí se puede”, que sonó -otra vez- como una nota desafinada para los tímpanos del chavismo de paladar negro que se aferra a poder en Venezuela.

La mano de Guaidó en alto. (Bloomberg)

Luego, ante una manera de boinas color vinotinto mezcladas con uniformes milatares o de la milicia bolivariana, fue el turno de Nicolás Maduro.

“Vamos a hacer un juramento, vamos a hacer un juramento de compromiso, de sangre, de vida, repitan conmigo”, arengó alzando la voz, enfundado en una camisa roja y con una gorra con la bandera venezolana.

Nicolas Maduro en la marcha a favor de su gobierno. (Reuters)

Juro

A 20 años de la revolución bolivariana

Defender nuestra amada Patria

Mantener la unión cívico-militar

Derrotar al intervencionismo imperialista

Enfrentar y derrotar el Golpe de Estado en marcha

Juro por nuestros ancestros milenarios

Juro por Guaicaipuro

Juro por Negro primero

Juro por Bolivar

Juro por el Dios todopoderoso

No dar descanso a nuestro brazo

Ni reposo a nuestra alma

Hasta ver nuestra Patria libre y soberana

Hasta ver a nuestra Patria en paz y en igualdad

Juro dar mi vida

En conciencia y en movilizacion

Para defender las calles

La revolucion bolivariana

El derecho a la paz

Y la independencia nacional

Lo juro con amor

Lo juro con mi vida

Lo juro de verdad

Lo juro por Bolivar

Que viva la Patria bolivariana

​Que viva el pueblo venezolano.

(Reuters)

Dos marchas. Dos proclamas. Dos juramentos con tonos distintos. Y dos Presidentes. Todo, en un único país, con una grieta cada día más ancha. Venezuela, el 2 de febrero de 2019.

Fuente: clarin.com