Maradona contó una inédita anécdota del Mundial Italia 90 tras la clasificación de Dorados a cuartos de la Copa MX

Hoy pasamos a Cuartos de Final en la Copa MX. Para nosotros es un triunfo inolvidable, porque le ganamos a un equipo de Primera División. Se lo dedico a los que siempre creen en nosotros, y a los que no. Y le agradezco a mis jugadores, a nuestra hinchada y a todos los que se quedan hasta tarde siguiendo nuestro resultado!!! 💛 @Dorados 0 (4) vs. Atlas 0 (2) Octavos de Final Copa MX Penales: Escoto, Arce, Torres y Servio.