MAS anuncia proceso contra juez que admitió acción contra reelección

Pide a la Magistratura intervenir

El Movimiento al Socialismo (MAS) anunció este domingo un proceso contra el juez 6º de Familia de Santa Cruz, Alberto Zeballos, que admitió una Acción de Cumplimiento Constitucional contra la repostulación indefinida de Evo Morales, a solicitud de miembros de plataformas ciudadanas. El jefe de bancada de MAS en La Paz, Sergio Choque, dijo a la Red Erbol que la Sentencia 084/2017 “es cosa juzgada y no se puede volver a tocar”.



“Cuando sale una Sentencia Constitucional es cosa juzgada, no se puede volver a tocar y es inapelable. Entonces, por esa situación tendremos que iniciar un proceso administrativo al juez que admitió (la Acción de Cumplimiento Constitucional) porque tal vez el señor no conoce la normativa del país, habría que ilustrarle un poco”, afirmó Choque.

En los últimos días se conoció que el juez de Santa Cruz, Alberto Zeballos, admitió una Acción de Cumplimiento Constitucional contra la repostulación de Evo Morales, a solicitud de miembros de colectivos ciudadanos. Ahora, en audiencia pública deberá asumir una decisión. La Acción de Cumplimiento es contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

Según Dora Montenegro, una de las abogadas que impulsa la Acción, con esta Acción se pretende que las autoridades recurridas cumplan el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, el cual dispone que la “soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada”, pero además “es inalienable e imprescriptible”.

En ese marco, el diputado oficialista lamentó que un administrador de justicia actúe en ese sentido. Dijo que “no puede ser posible que un juez no conozca la estructura de la justicia y la sentencia de un Tribunal”. Exigió al Consejo de Magistratura (CM) intervenir en este caso porque considera que el juez está fuera de la Ley. Anunció informe al CM para conocer por qué se admitió una acción contra la repostulación.

“No puede (el juez) desconocer una Sentencia. ¿Puede ser revisado por un juez la Sentencia 084/2017? No, porque eso es cosa juzgada, se ha llegado a la última instancia y la misma ha fallado en favor del presidente Evo Morales”, explicó.



Por su parte, el diputado del Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos dijo que “la admisión significa que está en cumplimiento a lo que establece la Constitución” y se debe “fallar en consecuencia para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenga que cumplir ese mandato”. Criticó al oficialismo por pretender “intimidar y presionar” al juez Zeballos y tildó de “intromisión en la justicia” el anunció de proceso.

“Ahí está la guillotina judicial, ahí está la persecución política, ahí está las muestras de un Régimen que no respeta la Constitución, que no permite que la justicia haga su trabajo de manera independiente. Esto se puede calificar como intromisión, como una presión política, para salirse con una decisión y con un capricho dictatorial”, manifestó.

Barrientos considera que “no se revisa ninguna Sentencia” sólo “se actúa en función al cumplimiento de la decisión del soberano”. Aseveró que el Gobierno del MAS debe extender que “el soberano está por encima de una Sentencia Constitucional, por encima de los masistas y por encima de Evo Morales”, porque este mandato sale del referéndum del pasado 21 de febrero de 2016.

Fuente: erbol.com.bo