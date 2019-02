Comienza un nuevo año escolar y se renueva el compromiso de miles de maestros, estudiantes, padres y también del propio Gobierno de mejorar la educación boliviana que todavía no alcanza los estándares que le permitan contribuir decididamente al progreso del país y a la mejora de la calidad de vida de la gente. Las autoridades nacionales aseguran que se ha alcanzado un excelente nivel, algo que ponen en duda los propios docentes que todavía reniegan por la más reciente reforma contenida en la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez. La gente no parece percibir las ventajas de la educación pública y prueba de ello es el incidente ocurrido con los estudiantes de un colegio fiscal que ocupaba el edificio de un establecimiento católico. Los padres de los chicos se negaban al traslado pese a que no se trataba más que de un cambio de lugar, que por cierto, estaba muy bien acondicionado, como todos los “módulos” que ha construido la Alcaldía. En realidad, lo que rechazaban era el estigma de precariedad y baja calidad que todavía ronda a nuestra educación pública. Y los que mejor saben de eso son los padres.

Fuente: eldia.com.bo