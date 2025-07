Jefe de campaña de Morena admite la posibilidad de que la sigla de Eva Copa se baje de las elecciones

Iván Lima estuvo este miércoles en POV, el programa de streaming de UNITEL, en el que abrió la posibilidad de que Morena se baje de las elecciones generales.

Fuente: Unitel

La sigla de Eva Copa podría bajarse de las elecciones generales, así lo admitió este miércoles Iván Lima, jefe de campaña de Morena, partido que postula a la alcaldesa de El Alto a la Presidencia de Bolivia.

“El 31 de julio vamos a darle una posición oficial al país”, manifestó Lima en POV, el programa de streaming de UNITEL cuando se le consultó sobre este punto.

En días pasados, Andrónico Rodríguez, Eduardo Del Castillo y Eva Copa convocaron a la unidad de la izquierda y abrieron la posibilidad de sostener un encuentro para consolidar un acuerdo del bloqueo popular.

Lima señaló que la condición que puso Morena para bajar de las elecciones es que haya un acuerdo en el que participen todos.

Lima agregó que Morena no cree en la reelección, por lo que plantean una reforma constitucional para que las autoridades no puedan ser reelectas.

“Eva Copa no irá a la reelección, no creemos en la reelección, vamos a plantear que se reforme la constitución. No podríamos permitir que Evo Morales vaya a la reelección”, manifestó Lima.

El jefe de campaña de Morena asegura que la intención que tienen es darle espacio a la izquierda boliviana en el proceso electoral del 17 de agosto.

“Si logramos que en lugar de quemar ánforas, estas personas se incorporen en las listas de Morena o de la izquierda unidad, tendríamos una elección el 17 de agosto, si no logramos esto corremos un grave riesgo”, concluyó Lima.