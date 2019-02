Periodista Alanoca sobre denuncias de violación: “Yo no puedo responder a algo que no existe”

Juan Carlos Alanoca, periodista que se filmó a sí mismo y a una mujer desnuda en una cama, advirtió con procesar a quienes no tengan pruebas para acusarlo por violación.

El periodista y exjefe de comunicación de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores, Juan Carlos Alanoca, indicó que no puede responder a las denuncias en redes sociales que lo acusan de violación, por un video en el que se filma a él mismo y a una mujer desnuda, dado que no cometió ese delito.

Además, el periodista, entrevistado por radio Éxito, advirtió con procesar a quienes lo acusen de “violador” en redes sociales si no pueden probar sus denuncias.

“Yo no puedo responder a algo que no existe. Supuesta violación, no existe (…). Y ojalá puedan demostrar, porque si no lo demuestran yo soy quien me voy a querellar contra todos los que están hablando”, advirtió Alanoca.

Puede leer también: Retiran del Senado a periodista que filmó a una mujer desnuda

Ayer, la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, ordenó la desvinculación de Alanoca con el área de comunicación del Senado del MAS. La instrucción la hizo luego de conocerse que filmó a una mujer desnuda en presunto estado de inconsciencia al interior de una habitación. Las imágenes causaron indignación en las redes sociales.

Alanoca subrayó que quienes publicaron el video en sus cuentas fueron “puros franclinistas”, haciendo referencia a Franclin Gutiérrez, dirigente de la Asociación de Productores de Hoja de Coca.

Fuente: paginasiete.bo