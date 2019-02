Plataformas ciudadanas de Tarija buscan recolectar firmas y presentar libros en la CIDH

El representante de la plataforma ciudadana 21F en Tarija, Marcelo Bass Werner, ha informado que la próxima semana estarán en el parque Bolívar y en el Comité Cívico de Tarija recolectando firmas y poder enviar las mismas a Brasil y Colombia que representarán al país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto ante la repostulación del presidente Evo Morales en las futuras elecciones nacionales.

“El sábado de la próxima semana vamos a estar en el parque Bolívar y vamos a estar aquí todos los días para que la gente se sume y por favor vengan, no le están haciendo un favor a Bolivia, no le están haciendo un favor, por respeto y por responsabilidad propia y por el futuro de sus hijos, en realidad los derechos de los ciudadanos tienen que prevalecer, si dejamos pasar esta situación de que se irrespete el voto ciudadano que realmente es el mecanismo para la vida política, la sociedad y lo económico estamos perdidos, sin democracia no se hace absolutamente nada, sin libertad somos presos”, ha mencionado.

La finalidad es hacer conocer mediante los países garantes la realidad en Bolivia y los derechos que se están vulnerando.

“El propósito de esta movilización es precisamente hacer firmar estos libros, que son las actas en realidad porque lo vamos a llevar al país de Brasil y Colombia como garantes de nuestra Constitución y vamos a hacer posible que el presidente Bolsonaro nos escuche y haga el voto consultivo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ellos se pregunten que está pasando con la democracia de Bolivia”, ha mencionado.

Pero además ha lamentado los mecanismos que utiliza el Gobierno para hacer “fraude” en las elecciones ya que pretendiendo modificar las fechas de las elecciones nacionales y subnacionales solo crea susceptibilidad.

“Es un mecanismo que utiliza el Gobierno para dispersar la conciencia respecto a este tema principalmente, en realidad no deberían haber elecciones antes de zanjar este tema, pero sin embargo vemos que el Gobierno no sabe como hacer para sumar votos, para sumar corrupción y restar la posibilidades de los ciudadanos”.

Fuente: http://lavozdetarija.com