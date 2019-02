Policía intensifica la búsqueda de 12 personas desaparecidas

Efectivos policiales y el grupo Versa de la Unidad de Bomberos realizan labores de rescate de las víctimas con una lista. Ayer hallaron el cuerpo de un joven.

“Nos quedaremos hasta el momento en que las autoridades nos indiquen que ya no se realizará ninguna búsqueda (…) Hay familiares que tienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Nosotros acompañaremos en todo lo que se pueda”.

Con esas palabras, el comandante general de la Policía Boliviana, Rómulo Delgado, se refirió al trabajo que realizará la institución para buscar a 12 personas que continúan desaparecidas después de los deslizamientos de tierra, que se registraron el fin de semana en la vía Caranavi-La Paz.

“Anoche (jueves) hubo una reunión con los familiares de los desaparecidos que estaban en Ch’alla. Se habló con ellos para que también coadyuven con la labor de búsqueda”, dijo.

El jefe policial explicó que la Administradora Boliviana de Carretera (ABC) habilitó rutas para que vehículos livianos y pesados puedan pasar de Caranavi a La Paz y viceversa. Por esa razón, las tareas de búsqueda se realizarán en “la parte baja” del derrumbe, mientras que la Armada cumplirá con esta labor en el río en botes de salvamento.

“La Policía Boliviana, a través de la Unidad de Bomberos y el grupo especializado Versa, continuará con dos equipos que son ocho personas, más una ambulancia”, detalló.

Los 12 desaparecidos

Ayer en la mañana, la Policía informó que se buscaba a 13 personas desaparecidas. En las últimas horas, los uniformados encontraron el cuerpo de un joven de 29 años, quien luego fue identificado como Gonzalo Zepita Huanca. Con este nuevo hallazgo, ya quedan sólo 12 personas de la lista de desaparecidos.

En esa nómina de la Policía figuran los nombres de Ángela y Keyla Cruz, de nueve y cuatro años, hijas de Reynaldo Calle, quien fue rescatado, pero falleció horas después.

“Mis familiares están allá buscando también, agradezco (a la Policía), ojalá aparezcan mis hijas, quisiera que las encuentren. Ya perdí a mi esposo, no quiero perder a mis hijas más”, dijo Eugenia Cruz, madre de las niñas y otra víctima del deslizamiento. La mujer se recupera en el Hospital de Clínicas.

Marisol Hilaquita, hermana mayor de Kevin Hilaquita, de 23 años, otro de los desaparecidos, dijo que su padre y otros familiares se encuentran en el lugar para colaborar en la búsqueda de su ser querido.

“Están a la espera, pero cada vez tenemos menos esperanza. Aunque parece que para las autoridades es más importante habilitar el camino”, comentó.

Ruddy Tola, el hermano de Mabel Tola, desaparecida en el deslizamiento del sábado, relató que su padre sufre de dolores en el corazón y su madre padece presión alta desde el día de la tragedia. “Mi papá viene y va del lado del derrumbe, pero no hay nada. Estamos angustiados. Si la Policía nos ayuda, les agradecemos”, manifestó.

Delgado también dio detalles del cuerpo hallado el 6 de febrero y explicó que se trata de un hombre de entre 40 y 45 años. Según la autoridad, la persona portaba un anillo dorado en el dedo medio de la mano izquierda con la letra “E”.

“Este cuerpo fue hallado en Mayaya, los pobladores han decidido enterrarlo (…) Se exhumará el cuerpo (para que lo reconozcan)”, indicó.

Detalló que el cadáver estaba flotando en un río cerca de la draga de una cooperativa minera y que el médico forense del lugar explicó que el hombre murió por aplastamiento.

El comandante de la Policía informó que hasta la fecha se contabilizaron 16 personas fallecidas, incluyendo a Gonzalo Zepita de 29 años, cuyos restos fueron hallados ayer.

El informe no toma en cuenta a Reynaldo Calle, quien fue rescatado el domingo y murió al día siguiente en un hospital de La Paz.

“Pedimos a las familias paciencia, sabemos que es un momento difícil, tampoco queremos crear falsas expectativas, pero tengan paciencia”, dijo.

“Me siento como en un sueño, lo perdí todo y no sé qué hacer”

Eugenia Cruz es una sobreviviente del deslizamiento en la ruta de Caranavi-La Paz, que se registró el domingo. Su esposo, Reynaldo Calle, fue rescatado ese día, pero falleció un día después de la tragedia. Sus dos hijos varones se recuperan en el Hospital Arco Iris. Y sus hijas, Ángela y Keyla, de nueve y cuatro años de edad, continúan desaparecidas.

La situación de Eugenia se complica más porque en el derrumbe perdió un capital de 25.000 bolivianos en verduras y abarrotes que llevaba para vender en la localidad de Teoponte.

“Quisiera que me ayuden. Me siento como en un sueño, lo perdí todo y no sé qué hacer. Con mi trabajo de comerciante yo mantenía a mis hijos, ¿qué haré ahora?”, contó desde la cama del Hospital de Clínicas, donde se recupera de las lesiones.

Eugenia también perdió la camioneta que la transportaba a ella y su familia. Este vehículo fue comprado con un crédito.

“Tengo una deuda de 11.000 bolivianos que tengo que pagar al banco, mi hermano es el garante, ahora no tengo cómo pagar. También pagó el alquiler de la tienda donde vendo. Estoy desesperada, por favor, pido que me ayuden”, lamentó la mujer.

Eugenia Cruz se recupera en el Hospital de Clínicas.

Foto:María Carballo / Página Siete

Ella pagaba los estudios de sus cuatro hijos, su alimentación y vestimenta. Además de pagar sus deudas, debe pensar en cómo recuperar el capital perdido y sostener económicamente a su familia.

“A veces quisiera salir y ver que todo es mentira, que es un sueño. Estoy sin moverme, no puedo ver a mis hijos, no puedo buscar a mis hijas y no puedo trabajar ni hacer nada”, dijo.

Su hermano, Wilmer Cruz, explicó que la mujer sufrió una cortadura en la pierna izquierda y una lesión en la mano derecha.

“El SOAT recién desde ayer empezó a cubrir los gastos, pero los primeros días gastamos como 7.000 bolivianos, ojalá nos devuelvan”, explicó. Pidió al personal del hospital mejor atención para su hermana. “Ni siquiera le limpian sus heridas, no le dan importancia a mi hermana”, lamentó.

Fuente: paginasiete.bo