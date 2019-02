Por qué Glenn Close merece ganar el Oscar

La carrera de Close, premios aparte, no parece diseñada siguiendo ningún patrón. No ha desdeñado género alguno, hizo comedia alocada en la divertida Maxie , acción en Air Force One, ciencia ficción en Guardianes de la galaxia, cine infantil en 101 dalmatas, la película que la popularizó entre los más pequeños y curiosamente no sólo no pretende hacerse un abrigo con la piel de cachorros de dálmata sino que adora a los perros (podemos verlo en su instagram) e incluso tuvo una tienda de complementos para ellos.

No le importa llegar tarde a algunas citas ni demasiado pronto a otras; se apuntó a la televisión cuando el mantra “es como una película de ocho horas” todavía no impregnaba todas las conversaciones sobre la pequeña pantalla, primero protagonizando una temporada en The Shield y después como dueña y señora en Daños y Perjuicios, por la que acabaría ganando 2 premios Emmy y Globo de Oro. Pero donde ha permanecido siempre es en el teatro: si el Oscar le ha sido esquivo, los galardones teatrales no, atesora tres premios Tony.

Al margen de su carrera en el espectáculo también ha tenido tiempo para dedicarse a apoyar la agenda demócrata prestando su imagen a campañas relacionadas con el feminismo o el apoyo al matrimonio homosexual y, por supuesto, a combatir el tabú al que se siguen enfrentando los enfermos mentales desde su asociación Bring Change to Mind creada en 2010 después de que su hermana, Jessie Close, fuera diagnosticada con trastorno bipolar, y su sobrino, Calen Pick, con trastorno esquizoafectivo.