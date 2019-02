Portugal ensayará hoy el equipo que jugará ante Boca por Libertadores

“Será un test para el partido ante Boca”, dijo el técnico de Wilstermann, Miguel Ángel Portugal, sobre la posibilidad de que alinee hoy (18:15) ante Destroyers al equipo que debutará el siguiente martes ante Boca Juniors, por la Copa Libertadores.

Sin embargo, no es posible que Portugal ponga al once titular que enfrentará ante Boca, porque, como el estratega mismo aseguró, no puede hacer jugar a todos los extranjeros; además, se debe tomar en cuenta que en el torneo nacional es obligatoria la presencia de un juvenil por 45 minutos.

Aunque ayer el técnico dispuso una práctica a puerta cerrada, se conoció que el posible once titular sería el siguiente: Arnaldo Giménez (Paraguay); Alejandro Meleán, Alex da Silva (Brasil), Edward Zenteno, Juan Pablo Aponte; Sebastián Galindo, Víctor Hugo Melgar, Fernando Saucedo, Serginho (Brasil); Cristian Chávez (Argentina); Gilbert Álvarez.

Para el cotejo de hoy, Portugal tiene a disposición a todo el equipo, porque Da Silva ya cumplió el partido de suspensión por expulsión.

En relación al plantel que cayó ante Guabirá, el técnico español volvió a cambiar a siete jugadores. Precisamente sobre las rotaciones, Portugal señaló que es un tema “que voy a dejar zanjado” y que “siempre voy a poner al mejor equipo para ganar”.

Entre tanto, el estratega de Destroyers, Evandro Guimaraes, no podrá contar con el delantero paraguayo Fernando Ruíz, por un corte que sufrió en la cabeza durante el partido pasado. Su reemplazante en el ataque será José Cortez.

SERGINHO: “PRIMERO ESTÁ DESTROYERS”

REDACCIÓN CENTRAL

Los jugadores de Wilstermann quieren dejar de lado el partido que el próximo martes deben enfrentar ante Boca Juniors.

“Primero tenemos Destroyers, nuestra Copa del Mundo es Destroyers, después vamos a mirar que va a pasar ante Boca”, fue la respuesta de Serginho, ante la consulta de si el equipo está o no preparado en este momento para ganarle a Boca Juniors, por la Copa Libertadores.

Ya después de la derrota ante Guabirá el domingo pasado, Cristian Chávez dijo que el equipo no debe estar distraído en la Copa Libertadores, porque el objetivo también es conseguir el título del campeonato Apertura.

Los jugadores también pidieron respeto al estratega Miguel Ángel Portugal y le brindaron su apoyo.

“Nosotros trabajamos con el cuerpo técnico que esté, siempre vamos a trabajar igual, somos un gran grupo que queremos salir de este mal momento y pelear por la punta por el resto del torneo”, dijo Carlos Melgar.

MÁXIMA SEGURIDAD PARA EL PARTIDO ANTE BOCA

REDACCIÓN CENTRAL

Hoy, en conferencia de prensa, se dará a conocer el plan de seguridad que la Policía pondrá en acción durante el partido de la Copa Libertadores, el próximo martes, ante Boca Juniors.

Se confirmó que 1.200 efectivos policiales serán desplegados, en dos turnos, para implementar los tres anillos de seguridad en torno al estadio al Félix Capriles.

Ninguna persona que no tenga su acreditación, su abono o entrada podrá acercase al escenario deportivo.

Se dispondrán horarios y puertas de acceso específicos para cada las personas acreditadas (prensa, vivanderas, impuestos, etc.).

Según se conoció, los cortes de las vías en los alrededores del estadio Capriles se realizarán desde las 8:00.

Asimismo, la Policía se reunió con la barra organizada del club Wilstermann, los Gurkas, para socializar con ellos todas las prohibiciones y restricciones que existen para el ingreso al estadio, desde que no pueden estar con aliento alcohólico hasta los petardos y humos.