Prado señala que el perdonazo catastral será un agravio para la ciudad

Santa Cruz, eju.tv.- El urbanista Fernando Prado, realizó hoy en La Revista de Unitel, un análisis sobre el perdonazo catastral, la calificó como una “ley estrictamente recaudatoria” ya que no tiene restricción técnica, ya que no hace referencia al código de urbanismo.

Por este mismo hecho señaló que desde el 2015 se viene realizando este perdonazo sólo que este año decidieron hacerlo público, “los otros años era una cosa medio que debajo de puertas” señaló, y que la diferencia es que en las pasadas leyes habían restricciones, en cambio en esta nueva ley se fueron quitando las restricciones como la que hace referencia a la línea municipal, la que evita realizan construcciones sobre la vereda.

“Empezaron con un cierto criterio técnico, es decir, bueno, regularicemos sólo ciertas cosas, hay otras que no, y como vieron que no tenían quizás los suficientes clientes, fueron dejando, fueron dejando y al final las restricciones que hay son absurdas, no puede ser en una plaza, ni tampoco puede ser sobre una avenida donde va a haber un canal, ni en un barrio que está inundado como el Ambrosio Villarroel” manifestó Prado.

Lamenta que se desautorice el código de urbanismo ya que muchas calles se quedarán sin vereda y muchos otros problemas que provocará un caos en la ciudad. Además señala que esta ley es una cuestión de política.

Fuente: Unitel