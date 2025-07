Llallagua: Fiscal indica que se encontró credenciales de partidos políticos durante allanamientos

Milen Saavedra

La Fiscalía Departamental de Potosí continúa con los allanamientos en el marco de la investigación por los hechos de violencia registrados durante el mes de junio en el municipio de Llallagua.

Este martes, desde tempranas horas de la mañana, se ejecutaron 10 allanamientos simultáneos en diferentes inmuebles y domicilios de personas vinculadas a la investigación, según informó el fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, quien indicó que se conformó una comisión de fiscales, con el apoyo de peritos del IDIF. También se colectaron elementos de convicción que serán evaluados.

«Producto de estos 10 allanamientos practicados, tenemos a tres personas aprehendidas por la Policía, que son German Z. V., Guillermina C. G., y Samuel J. C. Además, la comisión de fiscales emitió un mandamiento de aprehensión, en contra de Galo J. C. Estas cuatro personas aprehendidas esperan la resolución de su situación procesal. Se solicitará la medida cautelar de detención preventiva», indicó Aparicio en Que No Me Pierda.

Se trata de habitantes de Llallagua, uno de ellos sería dirigente. «Son 10 inmuebles en los que se encontró bastante información, documentación, credenciales, vinculaciones con partidos políticos, que tiene que ser analizada y procesada de manera cuidadosa y exhaustiva para confirmar o descartar las hipótesis investigativas», detalló.

El fiscal detalló que se tienen pruebas testificales de ciudadanos que presenciaron el momento de los hechos. Se contrastó las entrevistas informativas con los elementos encontrados en los allanamientos. «En algunos de los inmuebles, se encontró proyectiles de arma de fuego, explosivos, mechas de dinamitas, cantidades importantes de dinero. Elementos que han permitido establecer la vinculación sobre una probable participación de estos cuatro aprehendidos en los hechos investigados», agregó.

En el caso de Galo J. C., Aparicio apuntó que es la persona que habría sido vista en la zona de conflicto portando un arma de fuego. «Hace semanas se hizo abordaje a la escena del crimen con peritos del IITCUP. Este ha sido un trabajo investigativo conjunto entre la Fiscalía Departamental de Oruro y de Potosí para hacer las pericias de trayectoria balística», indicó.

El fiscal dijo que la investigación busca determinar todos los niveles de participación y responsabilidad penal de autores materiales, también autores mediatos, cooperadores necesarios y coautores.

Hasta el momento, se tienen 18 personas con detención preventiva, cuatro hombres y una mujer en el penal de San Miguel del municipio de Uncía; cuatro en Cantumarca de Potosí; uno en San Pedro en Oruro; y cuatro adolescentes en el centro Nuevo Horizontes. A los que sumaron, los cuatro aprehendidos en esta jornada. Además, hoy se dispuso una nueva detención preventiva de una sindicada. Aparicio aclaró que se desarrolla otro proceso con más investigados en Oruro.