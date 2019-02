Requisitos para ser perro digital

El Gobierno Nacional está decidido a hacerse escuchar en las redes sociales ya que hasta el momento están perdiendo por goleada.

Por ello comenzó la capacitación de 2800 guerreros digitales, quienes tendrán la labor de contrarrestar las “mentiras” de la población civil y políticos de la oposición al proceso de cambio. Los guerreros azules tendrán un salario mensual que saldrá de los propios bolsillos de dirigentes, ministros y autoridades del masismo.

Para ser miembro de los guerreros digitales se debe cumplir con algunos requisitos básicos. El primero, es no tener conciencia, ni valores morales. Segundo, no tener dignidad para prostituirse. Tercero, ser funcionario público. La principal tarea de un azul en las redes es convencer a la población que el proceso de cambio funciona, que los socialistas del siglo 21 son la respuesta para Bolivia pese a que en toda América ya fracasó.

Deben borrar los errores y delitos de Evo y volverlos logros. Deben convencer que Evo jamás tocó a la Zapata, nunca fueron amantes y ella no ingresó a la CAMC. Que el hijo jamás existió, pese a que el líder supremo reconoció su nacimiento. Deben transformar la derrota del 21F en una victoria. Los hackers azules también deben hacer desaparecer todo indicio de corrupción en YPFB, del Bolivia cambia, Evo cumple, en el Fondo Indígena, barcazas chinas, Tupac Katari, etc, etc, etc.

Otras tareas anexas de los azules con teclado debe ser convencernos que Evo debe ser el presidente eterno, porque es un hombre intachable, un espectacular padre de familia, un verdadero indígena, el gran indio del sur como lo denomina el pajarito.

Los guerreros también deben recuperar las capacidades matemáticas del vicepresidente y que logre dominar de una vez por todas, la tabla del 3. Además que la luna y el sol se esconderán, cada vez que los líderes se pongan tristes. Deben también erradicar la idea que tenemos cocales abundantes que abastecen las drogas del mundo. Además que no existen masistas multimillonarios.

Los niveles de los guerreros digitales son también variados. Están los que recibirán buena plata porque son especialistas extranjeros con catálogo cubano. También estarán los guerreros funcionarios públicos que son obligados por contrato a prestar sus perfiles para defender al líder eterno. También se mantienen firmes, los idiotas que gratuitamente aún creen que el país está avanzando y que pronto seremos Suiza. Solo el tiempo nos dirá si el plan digital del MAS fue o no otro derroche de dinero del Estado. O si mejor se debió invertir en guerreros hospitalares.



Fuente: Facebook Richard Arispe Carrasco