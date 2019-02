Residentes en el exterior, preocupados por registro

El registro biométrico de los ciudadanos. Foto:Archivo / Página Siete

Bolivianos en el exterior manifestaron su preocupación porque están lejos de los cuatro puntos de empadronamiento permanente que habilitó el Tribunal Supremo Electoral rumbo a las elecciones de octubre.

La anterior semana, el Gobierno aprobó el Decreto 3781 que autoriza el desembolso de 7,1 millones de bolivianos para “efectivizar el empadronamiento permanente” en Argentina, Brasil, Chile y España.

“Nos estarían restringiendo nuestro derecho al voto y expresamos nuestra preocupación como plataforma Bolivianos por la Democracia”, declaró el representante de esta organización Félix Quintanilla.

“Al leer la información no se mencionan a las siete ciudades de España con mayor población boliviana. Sólo se señala a Bilbao, Madrid y Barcelona; pero en Valencia, Mursa, Sevilla y Plan de Mallorca y otras urbes no podremos emitir nuestro voto en octubre. En las elecciones pasadas sufragamos en siete ciudades de España y en otros países de Europa como Italia. (Ahora) estaríamos fuera de las elecciones, no se mencionan los sitios donde (el MAS) perdió rotundamente; más aun en el referendo Europa le dijo No”, agregó.

En las urbes habilitadas para el empadronamiento el MAS obtuvo más del 50% de votos en las últimas elecciones generales (2014). El diputado Gonzalo Barrientos calificó el decreto como “discriminador” y que estaría dividiendo a los bolivianos entre primera, segunda y tercera clase. “Todos tenemos el derecho a ser elegidos y a elegir”, dijo.

