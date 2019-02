SOL posesiona nuevo comité político en el municipio de Portachuelo

Santa Cruz 9 de febrero.- Más de un centenar de personas de personas se dieron cita en el Congreso Departamental Político de (SOL), Seguridad, Orden y Libertad que se realizó en el restaurant pollo “Oasis” ubicado en el municipio de Portachuelo, donde también llegaron del municipio de Colpa Bélgica y simpatizantes de la ciudad de Santa Cruz, quienes llegaron con “petardos” y al son de la banda tradicional.



Durante el congreso el presidente de la Agrupación, Óscar Vargas, agradeció la presencia de la gente pese al solazo fuerte se mantuvo en el lugar. Asimismo posesiono al Comité Político que estará conformado por el diputado Luis Felipe Dorado, Laila Salome, Sonia Wende, Mario Ampuero, Francisco Solares, Roberto López, Axel Rivero, Merci Dorado, quienes estarán al frente de las próximas elecciones.

Durante su discurso el ex concejal Vargas resalto, que las familias se sienten muy incómoda por la situación económica y principalmente por la ausencia de un cambio real en pleno siglo XXI, es por esto que la agrupación SOL se proyecta como esa alternativa que el pueblo necesita.



“Es por eso que nosotros decimos no tenemos prisa, pero estamos apurados, el alcalde Municipal Percy Fernández viene gobernando 20 años y el gobernador Rubén Costas 17, y sencillamente no estamos en contra del presidente, del alcalde ni del gobernador , estamos en contra de un sistema que no permite nueva generaciones, es por eso que apostamos por esta agrupación que no está buscando candidatos, pero que está buscando hombres y mujeres que deseen generan ese cambio a partir de la función pública” resalto Vargas.



Por su parte el jefe Departamental Luis Felipe Dorado manifestó que el plan de trabajo para el departamento de Santa Cruz, consiste en; un trabajo autonómico, trabajando con subgobernadores elegidos democráticamente en cada provincia, llevar adelante el pacto fiscal, generar nuevo empleos, trabajar con los diferentes sectores sociales, promover el turismo y seguridad jurídica.





“SOL va llegar a la presidencia y vicepresidencia, siendo que todos los que estamos aquí estamos labrando un “nuevo tiempo”, estamos “construyendo un nuevo camino” y “armando un proyecto de poder” y todos los que estamos presente somos los que apostamos por la Libertad, por la democracia, porque respetar el voto es democracia, no respetar el voto es tiranía, y eso se les debe quedar grabado a toda la ciudadanía” asevero Dorado.





Finalmente Jimmy Hutado fue proclamado como el candidato a alcalde por el municipio de Portachuelo, prometiendo trabajar en favor del municipio. Mismo que fue ovacionado por la gente del lugar para poder sacarse una foto.

Fuente: Prensa agrupación SOL