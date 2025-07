El Gobierno erogó $us 134,5 millones mensuales, en promedio, para cumplir con el servicio de deuda externa

A la CAF se le pagó 218,6 millones de dólares, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 147,4 millones de dólares, al Banco Mundial 57,2 millones de dólares y a Fonplata 34,4 millones de dólares, según datos del BCB.

Por Marco Antonio Belmonte

Fuente: Visión 360

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Entre enero y mayo de este año, el Gobierno erogó un promedio de 134,5 millones de dólares mensuales para cumplir con el servicio de la deuda externa (pago de capital e intereses) con los principales acreedores del país a nivel multilateral, bilateral y privado.

Según el BCB, el cumplimiento de estas obligaciones en el período de análisis, alcanzó un valor de 672,8 millones de dólares y, en la gestión 2024 un monto de 1.526 millones de dólares y representan una elevada carga para el Estado.

El martes, el presidente Luis Arce, mencionó que en Bolivia, en la actualidad existen dos vías de salida de capitales, una que es la importación de combustibles que alcanza a más o menos 3.000 millones de dólares y la otra es el pago de la deuda externa, que cada vez se incrementa.

“Hemos sufrido en la Asamblea Legislativa Plurinacional donde no se ha aprobado nuevos créditos, si no hay nuevos créditos, no hay nuevos desembolsos, si no hay nuevos desembolsos, esto va acortando los ingresos de dólares por desembolsos solamente que provienen de los créditos anteriores”, enfatizó.

Las cifras del BCB revelan que este año, la mayor devolución que se tuvo que realizar por servicio de la deuda externa fue alos acreedores multilaterales. A la CAF se le pagó 218,6 millones de dólares, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 147,4 millones, al Banco Mundial 57,2, y Fonplata 34,4 millones de dólares.

El servicio de la deuda bilateral demandó la salida de 141 millones de dólares y el pago a los tenedores de bonos soberanos 54,4 millones de dólares (títulos de deuda).