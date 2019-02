Trans acullicu

Richard Arispe Carrasco

Miles de muertos en accidentes de tránsito al parecer no sensibilizan a las autoridades para que pongan freno a los cementerios de asfalto del país. No existe un solo día en que no se conozca de accidentes con muertes, pero las autoridades salen a dar parches o hacen circos mediáticos en las terminales de buses. Pasan unos días y la situación sigue invariable. Hasta el momento no existe la conducción automática o autónoma de motorizados, entonces los vehículos en carretera se comportan como una extensión del cuerpo del chofer. Demostrando en la ruta el cansancio, stress y frustraciones del conductor. El chofer boliviano pasa más de 14 horas al volante, no descansa bien y se alimenta mal. Llega a destino y en pocas horas tiene que estar nuevamente en ruta.

Debido a estas condiciones de trabajo el chofer boliviano mastica coca y lo acompaña con su traguito. “Es para aguantar, para no dormir, para no sentir hambre, ni sueño”, aseguran. El hombre al volante puede estar dopado o narcotizado, con su bolo en el cachete y las autoridades lo ven muy normal. Si esto fuese bueno y normal, en todos los países masticarían coca. Bolivia debería impedir a los conductores que usen coca, pues están anestesiados, no están con los sentidos ni reacciones normales, algunos casi vuelan. No será frenado el consumo de coca porque estos consumidores son una buena excusa para que la coca excedentaria siga en ascenso.

Porqué las autoridades no hacen cumplir la ley para que el chofer trabaje las 8 horas como cualquier trabajador, por qué no tiene aportes a las AFPs, no tienen Seguro Médico, vacaciones ni aguinaldo, porqué la COB no defiende a este sector.

Un ministro que tiene una mirada distinta de la situación propuso tiempo atrás implementar GPS en las flotas, así sabríamos donde se produjo el accidente o a qué velocidad se produjo, pero jamás se pensó en el trabajador del volante, quien es el principal responsable de las vidas de sus pasajeros.

Ninguna autoridad tampoco observa cómo están conformadas las empresas de transporte de pasajeros, si cumplen o no con sus trabajadores y si atienden bien o no a los usuarios. En otros países empresa de transporte que cause 3 accidentes con muerte es cerrada, los propietarios son duramente sancionados y prohibidos de abrir empresas con otros nombres.

En el país quien paga con su vida es el chofer y los pasajeros, mientras que los seguros devuelven los motorizados a los dueños para que sigan trabajando. Pensé que en el país ya había acabado el pongueaje y la esclavitud, pero los choferes siguen siendo sometidos a estos sistemas de trabajo porque si no lo hacen son despedidos.

