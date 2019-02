Un ex asesor de Trump para Sudamérica, sobre la crisis venezolana: “El sentido de urgencia se tiene que mantener vivo ante los ojos del mundo”

—Creo que responde a la frustración, algo que considero entendible. Si sos no sólo el líder de un movimiento, sino también un venezolano que vive en el país, debe ser muy desmoralizador tener que lidiar con todo lo que ha estado pasando durante los últimos años en el plano democrático, económico y humanitario, donde la situación se ha deteriorado a niveles históricos. Más aún cuando estas oportunidades, que dan esperanzas, no se concretan. Espero que la opción militar no sea la única que queda en la mesa. No creo que lo sea. Pero entiendo que exista esa frustración.