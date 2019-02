Una mujer de 51 años explica por qué nunca se acostaría con un hombre de su edad

Foto: iStock.

Sea como fuere, hay muchas parejas para las que la edad solo es un número. Y luego hay otras, como la protagonista de la historia que viene a continuación, que no puede cantar aquello de que le gustan mayores porque mentiría. Katreen Hardt, de 51 años, los prefiere jovencitos. ¿Y lo que es mejor? Los jóvenes también la prefieren a ella. Así lo cuenta en ‘Daily Mail‘.

A ella no le gustan mayores

“Conocí a mi chico cuando yo tenía 41 años y él 27. Después de una cita me dijo que me veía muy sexy porque tenía el cuerpo de una veinteañera, con caderas estrechas y piernas largas y delgadas. No me sentí muy halagada porque estoy acostumbrada, muchos hombres me han dicho lo mismo a lo largo de los años. Por eso me horroricé cuando el escritor francés Yann Moix anunció recientemente que prefería a las jóvenes y que ‘el cuerpo de una mujer de 25 años es extraordinario’. Me parece absurdo, mi cuerpo es mucho mejor ahora que cuando tenía 20 años”.

Explica que nunca en su vida se ha sentido más atractiva. Su tez se ve brillante y tersa y está delgada y ágil. No fuma, bebe solo los fines de semana, hace ejercicio cinco días a la semana y lleva una dieta básicamente vegana. “Al contrario que los hombres de mi edad, que normalmente tienen sobrepeso y no se cuidan nada. Solo con pensar en tener que acostarme con uno de ellos se me arruga la piel“.

Tener una relación con alguien más joven solo trae ventajas y son ellos los que me buscan a mí, no al revés

Pero no siempre ha sido así. Hasta 2012 salió con un hombre de su edad, pero pasó por varios problemas (una cirugía que la dejó sin habla varios meses, la muerte de su padre) y él decidió dejarla. Entonces, después de un tiempo con el ánimo por los suelos, decidió hacer caso a sus amigas y se instaló una aplicación de citas: “No es que yo fuera detrás de los hombres jóvenes, ¡eran ellos los que me perseguían a mí! Fue como un chute de confianza y mis amigas (todas casadas y con hijos) se morían de envidia”.

Hardt explica por qué prefiere a los jóvenes frente a los hombres de mayor edad. En primer lugar, señala que los chicos con los que sale ahora no están tan centrados en su propio deseo como los mayores. “Los tipos que se encuentran en la cincuentena no paran de hablar de sí mismos, son unos maleducados y son mucho menos respetuosos en la cama“, señala, tajante.

“El señor Moix, aunque cumple 51 años en marzo, dijo que es incapaz de amar a una mujer de su misma edad”, dice. “¿Piensa que todas las mujeres de mi edad son un despropósito que se han dejado por completo? ¿O acaso habla desde la inseguridad porque ninguna mujer madura soportaría un pensamiento tan arrogante y sexista?”.

