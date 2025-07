Manfred: Evo enfrentará a la ley; Tuto: que hablen quién es el más llunk’u, luego que Prado develo pacto para protege

La reacción surgió luego que la candidata a la vicepresidencia por Alianza Popular, Mariana Prado, reveló que para aceptar ser candidata por esta organización política condicionó a que no se toque al expresidente Morales.

Fuente: ANF

Los candidatos a la presidencia por Súmate y Libre, Manfred Reyes Villa y Jorge Tuto Quiroga, respectivamente, cuestionaron el “pacto” de Mariana Prado y Andrónico Rodríguez de Alianza Popular para proteger al expresidente Evo Morales.

“¿@AndronicoRod distinto a @evoespueblo? Su candidata a vicepresidenta acaba de confirmar que son lo mismo. Vamos a hacer justicia: Evo Morales enfrentará a la ley”, dijo Reyes Villa en su cuenta X.

Anunció que, si llega al gobierno, en el Trópico de Cochabamba, bastión del líder de las Seis Federaciones, “habrá orden” y se “acabará el chantaje de los bloqueos” para garantizar el derecho al libre tránsito.

La reacción surgió luego que la candidata a la vicepresidencia por Alianza Popular, Mariana Prado, reveló que para aceptar ser candidata por esta organización política condicionó a que no se toque al expresidente Morales.

“Cuando conversamos con Andrónico sobre este tema, yo le dije: “mira, Andrónico, nosotros no vamos a hacer nada contra Evo. O sea, no cuentes conmigo. Si es contra Evo, no cuentes conmigo. Puede ser a pesar de Evo, pero contra él, no”. Así es como entablamos ese primer diálogo para acordar si íbamos a avanzar con el binomio”, dijo en una entrevista en un canal cochabambino.

Por su parte, Quiroga dejó para que cada uno de ellos le expliquen al país “su devoción por un señor que hizo tanto daño al país”. “Que ellos hablen quién es más leal y más llunk’u”, sostuvo en tono crítico.

Dijo estar convencido que el “tiempo de Evo Morales ha terminado”, y que sus seguidores sigan debatiendo quién representa al arcismo o al evismo, no obstante “todos se van el 17 de agosto”.

El expresidente enfrenta varias denuncias penales, por el caso de trata de personas existe una orden de aprehensión que no ha sido ejecutada a pesar de los meses que han transcurrido. Asimismo, muy poco se sabe de los avances de la investigación.

Morales junto a otros dirigentes también es investigado por los bloqueos, uno de ellos que se realizó a fines del año pasado y otro recientemente. El último en la localidad de Llallagua tuvo consecuencias fatales, los comunarios de ese municipio asesinaron a policías.

