Yañíquez denuncia que es amedrentada por el Alcalde de La Paz

El miércoles, la diputada presentó una denuncia contra el concejal Siñani y el exdirector Jemio

La diputada del MAS, Betty Yañíquez. Foto: Cámara de Diputados.La Paz, 21 de febrero (ANF).- La diputada y jefa de la bancada del MAS, Betty Yañíquez, denunció este jueves que es amedrentada por el alcalde de La Paz, Luis Revilla, debido a que denunció que la esposa del concejal de Sol.bo, Fabián Siñani, Maricruz Medrano Strelli, es representante legal de la empresa Tersa SA y que hubo un presunto favorecimiento en el contrato suscrito con esa firma.

“Esto no tiene color político, pero ellos nos han entendido al revés, ya que cuando no se tiene argumentos jurídicos se tiene que ofender a la persona y eso es lo que ellos están haciendo, me están amedrentando y el alcalde ya me ha amenazado con procesos penales”, aseguró la legisladora.



El miércoles, Yañíquez presentó ante la Fiscalía una denuncia formal contra el concejal Siñani y el exdirector de Saneamiento, Giovanni Jemio, por la comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes y omisión de denuncias.



La diputada explicó que se incluyó a Jemio porque cuando ocupaba dicho cargo tardó dos años en presentar un informe a Revilla sobre las observaciones al relleno sanitario de Alpacoma, cuando se presentó un problema en 2017.



Agregó que la denuncia está acompañada con documentación que demuestra que Medrano es representante legal de Tersa.

“Todos nuestros argumentos fueron acompañados por elementos de convicción. Pedimos que se haga una investigación transparente, eficaz y rápida”, afirmó.



El lunes, el alcalde Revilla sostuvo que no existió ningún favorecimiento a la empresa Tersa SA y calificó de “calumnia” la denuncia de Yañíquez.

“La diputada Yañíquez, a pesar de todo su poder político y judicial, debe hacerse responsable por las calumnias e injurias (que emitió)”, mencionó.

Fuente: https://www.noticiasfides.com