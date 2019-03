Alberto Illanes: “El equipo que nos quiera ganar va a tener que matarse; vamos a dar lucha siempre”

Comanda a la banda roja, el equipo sensación del torneo que marcha puntero a invicto en once fechas. Admite estar sorprendido por el nivel de sus jugadores y añade que hoy disfruta al máximo su día a día

Pocos imaginaron que Nacional Potosí, a estas alturas del torneo, se hubiera convertido en la sensación del Apertura 2019. Gran responsable de este momento es el técnico Alberto Illanes que asumió en agosto de 2018, que logró clasificarlo a la Sudamericana de este año, y que, tras conformar un plantel con 28 jugadores, lo mantuvo como líder e invicto instalándose en la cima de la tabla. Illanes, la cabeza del equipo sensación, habla de cómo llegó hasta aquí.

¿Cómo explicar lo que están viviendo actualmente?

Uno como cualquier profesional tiene sus ideas, yo he trabajado con otros entrenadores y no podía plasmar las mías. Sí aportaba desde la metodología de un técnico, en este caso, Mauricio Soria (con el que trabajó por muchos años), lo apoyaba bastante y me parecía un gran trabajo. Comencé a plasmar lo que pretendía recién cuando Mauricio decidió darme la sub 15 que iba a participar de un Sudamericano en Mendoza.

¿Ahí comienza a encontrarse con el entrenador?

La verdad y luego de haber dirigido algunos clubes, el haberme hecho cargo de esa categoría al comienzo no me parecía bien. Quizá (sonríe) esperaba una sub 17, una sub 20; pero como digo no hay mal que por bien no venga, porque fue a partir de ahí que pude aplicar mi forma de trabajo acompañado por el profesor Mauricio Gonzales que es mi preparador físico ahora en Nacional Potosí. A partir de ahí asenté la idea de hacer movimientos tácticos desde la salida. Con esta categoría hicimos cinco formas de salir, con los centrales, con los laterales, con los volantes de contención, explicando cada movimiento, caminando, hablando y siempre ensayando.

¿Ahí nace lo que hoy refleja su equipo?

Sí, por los conceptos tácticos. No entiendo, por ejemplo, cómo cuando va a jugar un arquero el punta no se mueve. Si el punta se mueve a partir de ese movimiento está generando un espacio porque el central lo va a marcar. Es en realidad un movimiento permanente de todos los jugadores a nivel integral, movimientos de desmarques, de saber desocupar un espacio para que lo otro lo ocupe. Esa es un poco la idea que hoy se está plasmando en Nacional Potosí con la tranquilidad de que ahora yo soy el entrenador, de que puedo definir los movimientos y hasta equivocarme en los entrenamientos y cuando eso sucede, repetir y repetir porque es ahí donde se plasmará de la mejor manera la idea. Esa es la situación y la verdad estoy muy sorprendido por cómo mis jugadores han logrado interpretar el juego, y el reflejo es que las cosas y los resultados se van dando lo que permite que se siga progresando.

Asumió en agosto de 2018. El equipo ocupaba los últimos casilleros del Clausura, pero desde su llegada hubo un reavivamiento en lo futbolístico. Tuvo una racha de seis partidos ganados al hilo lo que les dio la clasificación a la Sudamericana de 2019



¿Cómo se logra estar arriba con un presupuesto menor al resto?

Hablando con los dirigentes me dicen que la planilla es la mitad, o incluso, menos de la mitad de la que tienen los clubes grandes. Hace poco tuvimos una reunión y lo que me decía el presidente es que Nacional Potosí ha encontrado su propia identidad. Será una especie de presión para el próximo cuerpo técnico porque deberá respetar la nueva forma de juego, que además se busca mejorar cada día para ser un equipo invencible en Potosí y sacar puntos afuera. Todo esto a pesar de las grandes dificultades que tenemos en Potosí.

¿Cuáles, por ejemplo?

Hay que tomar en cuenta que yo entreno una sola vez en el estadio departamental (Víctor Agustín Ugarte) para jugar los partidos, porque después debemos entrenarnos en una canchita de pasto sintético que ni siquiera es reglamentaria. Por lo que hemos hecho hasta ahora creo que hemos podido cumplir de la mejor manera. Hace poco les decía a mis jugadores que no pensemos demasiado en el futuro, sino que nos enfoquemos en el presente porque el futuro se construye a través del trabajo permanente que hacemos a diario, porque es ahí donde lo mejoramos, lo alimentamos buscando siempre mejorar los conceptos ofensivos y defensivos.

Usted habló de que siente sorprendido de sus jugadores…

Sí, bastante, porque en ningún momento hablé, por ejemplo, de la rotación o del tema del cansancio; y todo eso es gracias a la entrega de ellos. Hay que tomar en cuenta que para salir a jugar de Potosí hay que viajar siempre en flota, hasta para ir a Santa Cruz porque debemos salir hasta Sucre. Después a La Paz, Cochabamba, Oruro y los demás departamentos, vamos siempre en flota, viajes que igual te generan cansancio pero que en el plantel en ningún momento se habló de eso. Estamos enteros pese a que somos un plantel de 27 jugadores, mientras que en otros clubes hay hasta 35. Y acá todos quieren jugar.

¿Pone foco en la banca con frecuencia?

Una de mis principales ocupaciones es preparar bien al suplemente, porque el titular juega y al que está en el banco lo necesito preparado. Hoy no tenemos a Salazar y ante Oriente no estuvieron Galaín, Quiroga y Rollón. Lo mismo pasó contra The Strongest que no tuvimos a cuatro habituales titulares, pero jugaron otros como Andia o Navarro, poco conocidos en el país pero que gracias a su esfuerzo han asimilado bien la metodología y la forma de juego.

Reina es uno de los pilares. El colombiano lleva cuatro goles en este Apertura. Gran parte del juego en ofensiva se basa en él. Con Illanes al mando, Harold ha crecido y hoy es uno de los líderes futbolístico que tiene el plantel. Figura casi siempre.



¿Cuál es el punto más alto del equipo y en qué se debe mejorar?

El más alto es la parte física. Nosotros iniciamos la preparación en Sucre por un espacio de diez días con un trabajo funcional. Incorporamos tres sistemas de juego con énfasis en lo físico, corriendo al menos 80 km con balón y sin balón. Esa ha sido la base de la preparación que luego se fue aceitando con movimientos tácticos. Creo que el equipo tácticamente es inteligente, generamos juego a partir de la administración porque quien tiene el balón tiene el poder, lo maneja y domina el juego. De a poco estamos logrando aquello, más allá de que hemos tenido dificultades en algunos partidos, como en Montero contra Guabirá donde hacía un calor infernal y no tuvimos un vestuario con aire acondicionado. Fue un partido donde no jugamos bien, pero rescato el orden táctico y defensivo para lograr empatar.

Excepto en el llano, ¿Nacional jugará ante sus rivales de igual a igual?

Va a jugar siempre así, como lo hemos venido haciendo, porque no tenemos otra idea. El que se defiende permanentemente en algún momento va a perder. En Oruro, ante San José, jugamos un partido a gran nivel, pudimos haber ganado y lo mismo sucedió en Cochabamba ante Aurora; tuvimos dificultades, pero no renunciamos en ningún momento al ataque. Obviamente que las intenciones tácticas cambian de acuerdo al rival porque si tengo que jugar con Blooming u otro equipo, debo marcar a tal o cual jugador, de manera específica, eso lo tenemos claro porque así es nuestro modelo.

¿Es más importante el esquema que el jugador?

Respetamos las características de todos los jugadores, su capacidad y no buscamos que se acomoden al modelo, sino al revés, porque no queremos quitarle el regate, la velocidad o el buen cabezazo que pueda tener cada uno. Yo más bien aprovecho cada virtud para incorporarla al modelo de juego.

¿Le da libertad?

Totalmente, porque no le puedes quitar el talento al jugador, más bien debes aprovechar esas capacidades –sobre todo en ataque-, para sacarte a un rival, porque cuando se lo hace, se pone en total desequilibrio al contrario porque te tiene que salir un central y ahí puedes meter un pase entre líneas teniendo más chance de gol.

¿El sub 20 le dio resultado?

He visto que tienen hasta cinco sub 20 y la verdad que me da algo de bronca porque hablé con varios de ellos y me desoyeron. Yo tuve a varios –no voy a dar nombres- y se han ido a Bolívar, The Strongest, Oriente donde tienen poca chance; si yo como sub 20 me quedo en un equipo donde no voy a jugar, ¿de qué me sirve?, estoy perjudicando más bien al país. Eso les dije a varios del Tigre por ejemplo, ‘qué hacen acá’, cuatro detrás y el que va a jugar es Ramiro Vaca que está en un gran nivel. Los otros no van a jugar nunca, o quizá 15 o 20 minutos. Yo tengo un solo sub 20 que es Pavia. Antes hablé con varios chicos para que se vengan a Nacional Potosí pero no quisieron, prefirieron la comodidad de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba y creo que el fútbol no es así, el fútbol es para los guerreros, para aquellos que quieren a toda costa jugar, no importa si es en Potosí, Oruro o donde sea.

El plantel modelo 2019. Este es el equipo que tiene asombrado al país. Bajo el mando de Alberto Illanes suma once partidos sin perder y comanda en solitario la tabla con 25 puntos. Este 19 recibirá al Zulia por la Sudamericana. La vuelta es el 16/04.



¿Es una realidad latente?

Pero ojo que no solo pasa con los sub 20, porque hay jugadores que son acomodados, platistas, porque si acá le ofrecen cinco, optan por irse a uno que les da seis y donde saben que no van a jugar. No les voy a dar nombres porque si lo hago voy a caer mal. Muchos de ellos son mis amigos y todavía ponen en sus estados ‘acá tomando mate’, o ‘disfrutando de este lindo día con la familia’. Los jugadores tienen que buscar dónde jugar, participar.

¿Qué sub 20 tiene además de Pavia?

Cabral, que es de Beni. Lo conocí en la sub 17, lo trajimos y lo estamos preparando. En algún momento aparecerá jugando. En su momento estuvo también el chico Dos Santos, pero estamos viendo que se recupere en lo futbolístico porque no estaba andando bien; de todas formas con lo que tenemos hoy estoy tranquilo porque Pavia está jugando cada vez mejor y no parece un sub-20, sino un jugador con mayor experiencia porque no sale en el primer tiempo.

¿Siente que en algún momento varios despreciaron llegar a Nacional?

Son acomodados, eso queda claro. Hay varios jugadores que llegan a jugar con sus respectivos clubes y me dicen que se arrepienten de no haber venido, esa es la realidad, lo que pasa.

¿Cómo se animó a agarrar Nacional?

Primero que estoy agradecido con mi presidente Wilfredo Condori y su directorio por la oportunidad que nos dieron el 26 de agosto del año pasado. El equipo estaba en el puesto 12, a un paso de caer al 13. Asumo un miércoles y el domingo ya había partido con Universitario teniendo lesionados a Harold Reina, Édson Pérez, Yecerotte y otros más. Rearmamos, desarrollamos algunos conceptos tácticos y más bien que el resultado ayudó, porque ganamos a Universitario por 2-0. Luego vino Blooming con el que empatamos y San José al que vencimos por 3-2; el equipo comenzó a crecer, teníamos entre 15 y 16 jugadores de primera porque los demás eran chicos. Cuando todos se recuperaron tuvimos una racha de seis partidos con victorias que fue lo que finalmente nos dio la clasificación a la Copa Sudamericana.

¿Hay temor de perder el invicto que hoy ostentan?

Estamos preparados. No me quita el sueño perder porque en algún momento se dará, pero ya lo dije públicamente que el equipo que nos gane va a tener que matarse. Nosotros vamos a dar lucha siempre. No quiero hablar de cuándo perderemos, seguramente se dará, pero repito, tendrán que matarse.

