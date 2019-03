ARCE: “ORTIZ ESTA TAN MAL EN ENCUESTAS QUE BUSCA VOTOS Y PROTAGONISMO CON TEMA DE ESTADO”

El ministró de justicia, Hector Arce, manifestó que la demanda que planteó Chile por las aguas del Silala es LIVIANA, INNECESARIA y FORZADA dentro de la cual Bolivia se está defendiendo profundamente.

La autoridad le preguntó al Senador, Oscar Ortiz, quien plantea conformar una comisión para indagar respecto a la demanda marítima y el silala ¿Que hicieron ellos durante tantos años por la reivindicación marítima? ¿O que nos diga que teníamos antes? ¿Que cosa hemos perdido? NO HAY PIERDE EN ESTO, solamente hemos avanzado.

Arce lamentó que Ortiz esté politizando un tema de estado, lamentó que un candidato como Oscar Ortiz que no llega ni al 5% de acuerdo a las encuestas realizadas por página 7 y otros y que no gana ni siquiera en su terreno que es Santa Cruz está DESESPERADO primero acudió al 21F y ahora al tema MAR, la autoridad le recomienda conseguir el voto DIGNAMENTE y no así.

Fuente: Detrás de la Verdad