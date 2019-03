Así se sintieron los pasajeros que abordaron los últimos Boeing 737 Max 8 de Aeroméxico

“Los accidentes son un riesgo que no sólo involucran a ese modelo de avión. Todas las aeronaves corren el mismo riesgo. Si le avisas a la gente vas a causar pánico y eso no le va favorecer a nadie, mucho menos a la aerolínea”, opinó Gabriela, antes de abordar el vuelo AM 924 que despegó a las 15:00 horas.