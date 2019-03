Barbra Streisand se retracta por haber defendido a Michael Jackson

“No quise descartar el trauma que estos chicos experimentaron de ninguna manera. Como todos los supervivientes de abuso sexual, tendrán que llevar esto por el resto de sus vidas”, continúa la artista. “Espero que James y Wade sepan que realmente los respeto y los admiro por decir su verdad”, concluye.

Streisand no ha sido la única artista que ha hablado a favor de Michael Jackson, fallecido en 2009 a los 50 años por una sobredosis de medicamentos. El pasado sábado Diana Ross también salió en defensa de la imagen que el documental de HBO está mostrando del rey del pop. “Esto es lo que siente mi corazón esta mañana. Creo y confío en que Michael Jackson fue y es una fuerza increíble y magnífica para mí y para muchos otros. Parad, en el nombre del amor”, escribió la cantante, que este martes cumple 75 años, en Twitter.

Un comentario que ha suscitado más de tres mil comentarios, muchos agradeciéndole el gesto y muchos otros criticándolo. Además de compartir una fuerte amistad, Jackson y Ross trabajaron juntos en varias ocasiones. La pareja compartió cartel en la película musical El mago (1978) y Jackson también escribió y produjo el exitoso tema Muscles que Ross cantó en 1982.

This is what’s on my heart this morning. I believe and trust that Michael Jackson was and is A magnificent incredible force to me and to many others.

STOP IN THE NAME OF LOVE

