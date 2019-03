Borda ve excesiva soberbia de Mesa por juicio a opositores

Dice que es una actitud incoherente

“Una excesiva soberbia”. Así calificó el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, el hecho de que Carlos Mesa esté enjuiciando a los opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe.

Mesa presentó una denuncia penal contra los opositores, aliados de Óscar Ortiz, por los delitos de difamación e injuria, debido a que en su criterio ambos dañaron su dignidad tergiversando información de gastos en la vocería de la demanda marítima.

Víctor Borda critico que se apele a “amenazas y procesos” cuando aquellos que hablan de democracia y libertad de expresión deberían exigir sustento a las acusaciones por otros medios.

“No me imagino cuando el señor Mesa, si algún día llegue a ser presidente, querrá enjuiciar absolutamente a todos los que cuestionan su política o su forma de actuar. Entonces no me parece coherente”, dijo este sábado el presidente de Diputados.

Borda en su trayectoria política también hizo sus advertencias de juicios. En agosto de 2018 advirtió a los vocales del TSE con ser procesados si impedían la repostulación de Evo Morales, y en febrero de este año anunció acciones judiciales contra el diputado José Carlos Gutiérrez, quien lo denunció de haber instalado un “clan” de tráfico de influencias en el Órgano Judicial.

Los opositores Quispe y Santamaría revelaron un informe de la Cancillería en el cual se sostiene que Mesa recibió un millón de bolivianos en “viáticos, viajes y otros”, mientras que su equipo de tres personas obtuvo 1,8 millones incluyendo salarios de parte de Diremar.

Mesa negó que haya recibido pago por su trabajo como vocero, aunque Diremar sí le proveyó de pasajes, alojamiento y comidas. Considera que los opositores pretenden hacer creer que se benefició económicamente.

