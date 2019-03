Cardi B debutará en el mundo del cine protagonizando la película ‘Hustlers’ junto a Jennifer Lopez

No será en cualquier caso la primera vez que Cardi B y Jennifer Lopez trabajen juntas. Antes que esta película, ambas artistas coincidieron en el estudio de grabación para, junto a DJ Khaled, interpretar la canción Dinero. ¿Habrá sido Lopez la que ha recomendado a Cardi para este papel? Sea como sea, seguro que esta noticia no le hace nada de gracia a Nicki Minaj.

Lo decimos más que nada porque Nicki ahora mismo está viviendo uno de los momentos más complicados de su carrera, con tres cancelaciones de conciertos de su gira europea en menos de un mes que han llevado a sus fans a corear enfadados el nombre de Cardi B a modo de protesta. Y ya sabemos lo que piensa la una de la otra…

After the cancellation of the #NickiWRLDTour show in Dublin, upset Nicki Minaj fans chanted Cardi B’s name as a retaliation. pic.twitter.com/6HdCr9lMmr

— Pop Crave (@PopCrave) 15 de marzo de 2019