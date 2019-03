Caso violación grupal: Forense que es cuestionada no dejó su cargo

La abogada de Saavedra asegura que ella no tiene título de médica legista

Guider Arancibia Guillén

La médica forense, Verónica Justiniano, que elaboró el informe físico y certificó un ultraje sexual y lesiones en diversas partes del cuerpo de la joven de 18 años, documento clave para la Fiscalía, sigue en sus labores a pesar de las observaciones a su idoneidad y a la versión falsa que afirmaba que había renunciado.

Los abogados que defienden al procesado Alejandro Saavedra Saavedra, indican que Justiniano no está registrada como legista y el lunes fue denunciada en el Ministerio Público por ejercer de forma ilegal como forense.

El coordinador de los médicos forenses en Santa Cruz, Erwin Lino, dijo que la funcionaria trabaja con normalidad y señaló que desconoce cualquier renuncia de la mujer. “Es una forense reconocida, con más de 10 años de ejercicio”, apuntó el profesional.

El papá de la joven de 18 años que es la víctima del presunto hecho de violación en el motel Deluxe, ayer habló ante los medios y dijo que no le queda duda que lo que le hicieron a su hija fue planificado y cree que los procesados deben decir la verdad.

El hombre respalda el trabajo de la forense y dice que dos días después del hecho las madres de los imputados lo visitaron en su casa, le pidieron disculpas, lloraron cuando les mostró las fotos de las lesiones de su hija, pero ahora no entiende por qué ellas la denigran en los medios. Para la jurista Jessica Echeverría, hay una campaña para desprestigiar a la forense.

La abogada Claudia La Fuente que defiende a Saavedra, negó que hubiera existido un acercamiento de las madres con el papá de la joven. Dijo que no hay nada armado ni planificado y aseveró que lo que hay son pruebas de que la forense no tiene el título de médica legista y por eso se pidió una ampliación de la pericia realizada, solicitud que aún no ha sido respondida.

Aún se espera que la jueza Shirley Becerra fije el día para iniciar el juicio contra el menor, acusado de violación por la Fiscalía.

