Cotas: Uribe señala a Gil como ‘cerebro’ del robo; el acusado pide pruebas

El extitular de la telefónica cruceña dijo que el exdirector de marketing, Hubert Gil, es el responsable del desfalco de los $us 7,7 millones en el programa Cotas en Cuotas. Habla de complot en su contra

Ernesto Estremadoiro F.

A un mes de que se destapó el robo de $us 7,7 millones en la Cooperativa Telefónica de Santa Cruz (Cotas), el expresidente de la operadora Iván Uribe, acusó al exdirector de marketing de la institución, Hubert Gil, de ser ‘el cerebro’ y de estar detrás de todo un esquema que vulneró todos los controles internos de la empresa de telecomunicación.

Gil permanece detenido en el penal de Palmasola por orden de un juez. El exfuncionario, junto con Uribe, que tiene arresto domiciliario, son señalados por la Policía y la Fiscalía de ser partícipes de este millonario desfalco que se hizo a través del programa Cotas en Cuotas, que permitía a los socios acceder a electrodomésticos a créditos. El desvío de fondos se hacía fraguando solicitudes de artículos, que la cooperativa pagaba a los proveedores, pero que no llegaban a los socios y supuestamente se vendían por los imputados en el mercado negro.

Uribe, se declaró inocente, y sostuvo que Gil aprovechó su experiencia en el interior de Cotas para idear el esquema ‘casi indetectable’ que vulneró los mecanismos de control interno y que dejó este hueco financiero. Pero uno de los abogados del acusado, refutó las acusaciones del expresidente y lo conminó a probar sus acusaciones.

Reprochó que se quiera cargar todo el peso del escándalo a un simple funcionario, sin poder de decisión. El hecho cobra nuevos matices por el fuego cruzado de acusaciones de ambos involucrados en el caso.

¿Cómo cambió su día a día a raíz de este escándalo?

Mucho. Al punto que la vida, hoy, no represente algo importante. Lo más principal, en este momento, es mi nombre, mi imagen, todo lo que labré. Soy una persona que nunca pasé por la Policía. Yo me presenté de forma voluntaria, pero la Fiscalía decidió detenerme. Todo el proceso, hasta la audiencia cautelar, fue una pesadilla. Esto diezmó mi salud. Pero tengo ganas de demostrar que todo es un complot contra mi persona para desviar la atención en la investigación.

No entiendo ¿por qué la Policía, la Fiscalía hablan de mi?, no hay nada, solo la palabra de una persona detenida, que la auditoría lo detecta de ser el causante de esto, pero por algún motivó todos están encima mío. El escándalo de Cotas se volvió en el principal caso de Santa Cruz. Todo se volvió una cuestión de Estado, y no sé por qué.

¿Sabía lo que pasaba en el programa Cotas en Cuotas?

No. El encargado del programa era la gerencia Comercial y Marketing, pero el responsable directo era Hubert Gil. Si tienen acceso a los pedidos de las empresas proveedoras de equipos, verán que las solicitudes las firmaba él. Y él determinaba quien recogía, ahora esas personas están cauteladas. Él, después abre un abanico dando nombres. Incluso el licenciado (Xavier) Vásquez (gerente de Finanzas), que está con detención, fue una de las primeras personas que comenzó a indagar el hecho. Es injusta su detención y incluso la licenciada que hizo la auditoría está con detención domiciliaria.

¿Pero la Policía y la Fiscalía señalan que hay indicios que lo vinculan con el caso?

Los indicios son la declaración de Hubert Gil que dicen que verbalmente yo le solicité la entrega de unos televisores. Eso es una vil mentira ya declaré sobre eso. Los indicios dicen que yo empujé para que entre esa empresa (Media Market) como proveedora. Eso quedó desvirtuado, yo no soy el que apruebo, es el consejo de Administración el que determina la contratación. Y todo fue fiscalizado, no hay ninguna participación mía, el señor Gil afirma en su declaración que “el presidente sabía”, pero eso no tiene sentido.

¿Usted cree que los aprehendidos son todos culpables?

No. Para mi Xavier Vásquez, no tiene culpabilidad es un profesional serio que entró a Cotas el 2018. Él ayudó a la investigación de esto y la licenciada Margoth Hinojosa hizo la auditoría. Es una persona que conozco, no está tapando nada. Puede haber gente que estuvo involucrada por negligencia, por omisión, pero esto fue hecho por un solo cerebro, Hubert Gil, que tiene en vilo a muchas familias, a personas, a una ciudad, a mi me tiene así, solo porque se le ocurrió hacer esto y lo hizo. Buscó gente que lo ayude, pero ese no soy yo. Se asoció con esta empresa Media Market. Es una persona inteligente. Mucha gente pecó de tonta, por confianza, era funcionario que estaba 20 años y conocía el manejo.

Si es inocente, ¿dónde estuvo la falla y quién falló?

La falla estuvo en los controles, debieron ser más rigurosos pasaron todas las auditorías que se hacían estos años, aparte de la interna, la externa. Pasó todo, y si se detectó fue porque nosotros como consejeros observamos que los números no cuadraban. Y solicitamos a la gerencia general y de finanzas un estudio para detectar dónde podía haber un problema en el flujo de la cooperativa.

Está fuera de Cotas, ¿cómo cree que debe manejarse?

Debe haber un cruce de información, estos programas no deben ser controlados por la gerencia que hace el negocio. Y ahí empiezan las fallas. Entonces, en este caso yo detecté que era la gerencia comercial la responsable del programa Cotas en Cuotas, y era la misma que se encarga de verificar los pagos, eran los mismos.

¿Cuál es su relación con el dueño de Media Market, Widen V. P.?, ¿Era su socio?

No era mi socio. Yo conoció al señor Widen V. P. como conozco al gerente de Huawei, al señor Daher y todos los proveedores. Este señor nos colabora en todo. Yo escuché al papá de Widen V. P., que era socio de Hubert Gil, yo escuché su declaración. Nunca he sido socio de Media Market.

LA DEFENSA DEL ACUSADO PIDE AL EXTITULAR DE LA COOPERATIVA PRESENTAR PRUEBAS DE AFIRMACIONESLos abogados de dos imputados por el caso, salieron al paso de las declaraciones de Iván Uribe, y exigieron al expresidente de Cotas a exhibir pruebas.

Mariano Medina, abogado de Hubert Gil, refutó las sindicaciones de que su defendido era el cerebro del millonario desfalco. “Si él era la ‘mente maestra’, porque se tardaron en denunciarlo, él era un simple empleado”, dijo.

No quiso dar más detalles sobre su defendido y dijo que estudian las estrategias legales para salir librados de este proceso.

Por su parte, Néstor Higa, abogado de Widen V. P, señaló que su defendido nunca fue socio de Gil, como lo afirmó Uribe.

Precisó que esta afirmación surgió por las declaraciones del padre de su cliente, una persona de la tercera edad que fue presionada para declarar.

Adelantó que su defendido no se presentará a declarar mientras no le ofrezcan garantías.

Fuente: eldeber.com.bo