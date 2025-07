Crecimiento se desploma: INE atribuye el pálido 0,7% de aumento del PIB al impacto de los bloqueos

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

INE señala que los bloqueos provocaron que el PIB del 2024 solo crezca un 0,7%, por debajo de lo proyectado por el Gobierno. El movimiento cívico del país advierte con paro y protestas si se postergan las elecciones. De 39 créditos aprobados en la Asamblea Legislativa por $us 4.284 millones solo se desembolsó el 52%. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– INE señala que los bloqueos provocaron que el PIB del 2024 solo crezca un 0,7%, por debajo de lo proyectado por el Gobierno

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señaló este viernes que el 2024 el crecimiento de Bolivia alcanzó solo el 0,7%, que representa cerca del 20% de lo proyecto por el Gobierno. Consideran que los bloqueos fueron determinantes para la caída. “En el bloqueo de marzo del 2024 registramos -1,76% de crecimiento. En los bloqueos de octubre y noviembre hemos registrado tasas negativas de -3,63% y de -4,42% en noviembre”, manifestó Humberto Arandia, director del INE. “Esto hace que, producto de este desempeño adverso generado por los bloqueos en el cuarto trimestre de 2024, en dicha gestión, el crecimiento haya llegado a 0,7%”, indicó. “Efectivamente, durante el último trimestre; al interior del país, la conflictividad política fue escalando hasta en algunas etapas paralizar el flujo económico y comercial a raíz de bloqueos de caminos por parte de sectores radicales, con intereses abiertamente políticos que dañaron la cadena productiva generando afectaciones de naturaleza diversa”, señala un boletín del INE.

– Tuto sobre caída del PIB: “Es la crisis más dura que ha golpeado a Bolivia en últimos 40 años”

El candidato a la Presidencia Jorge Tuto Quiroga emitió un criterio sobre el informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que señala que el Producto Interno Bruto (PIB) cayó hasta -2,60% en el último trimestre de 2024 respecto al mismo período de 2023. El líder de la alianza Libre señala que este efecto se está reflejando en la subida de precios de los alimentos de la canasta familiar. “Es una inflación que se devora los bolsillos, incluso el INE reconoce que la inflación es mucho más alta en los alimentos; cuando vamos al mercado, antes llenábamos una canasta llena y ahora no; la economía está cayendo, no hay empleo, es la crisis más dura que ha golpeado a Bolivia en 40 años”, sostuvo el candidato. Ante la situación económica por la cual atraviesa del país, Quiroga señaló que existe una “crisis profunda” y que esto está replicado en el alza de precios. El candidato responsabilizó directamente al Movimiento Al Socialismo (MAS) que, a su criterio, no supo buscar soluciones. «Los precios suben, la economía, el crecimiento y el desempleo, caen como piedra”, dijo.

– ¿Qué se necesita para que aprueben el contrato del litio?

La diputada potosina por Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros, advirtió que el Gobierno de Luis Arce no ha cumplido con los requisitos constitucionales y legales necesarios para la aprobación del proyecto de ley que avala el contrato de explotación de litio con la empresa china CBC. Entre los puntos observados se encuentran la ausencia de consulta previa, la falta de un estudio de impacto ambiental y el cuestionamiento sobre el régimen de regalías para el departamento de Potosí. “La Constitución Política del Estado establece que debe haber una consulta previa, libre e informada con las comunidades afectadas, y esa consulta no existe. Lo segundo que exige la normativa es un estudio de impacto ambiental, que tampoco ha sido presentado. El propio ministro ha señalado que dicho estudio se realizará recién después de la aprobación del contrato, lo cual es inaceptable”, denunció Claros en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– ¿Cómo dolarizamos la economía de Bolivia? Mauricio Ríos lo explica

El economista Mauricio Ríos aseguró que Bolivia puede y necesita dolarizar su economía de manera urgente, y explicó que los argumentos más comunes en contra de esta medida, como la falta de dólares, se basan en un malentendido técnico y práctico del proceso, por ello detalla hacerlo. “Quienes critican la dolarización argumentan que no hay suficientes dólares para implementar esta política, pero eso no es cierto. Hay dólares en la economía boliviana, lo que pasa es que el lugar donde no hay dólares —y donde más se los necesita— es en el sistema financiero y en el gobierno, que ya agotó los recursos y ahora recurre a la devaluación como mecanismo de autofinanciamiento”, afirmó Ríos en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. El experto recordó el caso de Ecuador, país que adoptó el dólar como moneda oficial hace 25 años. “Cuando Ecuador dolarizó, tenía reservas negativas, es decir, no contaba con los dólares que todos pensaban necesarios.

– De 39 créditos aprobados en la Asamblea Legislativa por $us 4.284 millones solo se desembolsó el 52%

Entre noviembre de 2020 hasta mayo de 2025, se aprobaron 39 préstamos de organismos internacionales en la Asamblea Legislativa, por un monto total de $us 4.284 millones. De ese total, solo se desembolsó el 52%, que representa a $us 2.209 millones. El jefe de bancada en diputados de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, señaló que esa información fue proporcionada por el Ejecutivo en las reuniones que se desarrollaron en pasados días a convocatoria del presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, para viabilizar la aprobación de los préstamos. “De esa totalidad, el 52% han sido desembolsados no en un solo pago, sino son desembolsos de acuerdo al avance del proyecto”, explicó. De acuerdo al documento entregado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo a los legisladores, al que accedió este medio, de los 39 créditos aprobados, 30 de ellos se encuentran en la etapa de contratación, en ejecución o en algunos casos ya se concluyó, mientras que seis están en etapa de licitación y tres en proceso de actualización de diseño.

– Ministro asegura que el hijo de Arce no está involucrado en supuestas negociaciones del litio boliviano

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, aseguró este viernes que el hijo de Luis Arce no está involucrado en las supuestas negociaciones del litio boliviano; también descartó cualquier participación de algún miembro del Órgano Ejecutivo en los contratos de litio. “Ustedes pueden inclusive llamar, pedir conferencias de prensa a las empresas (rusas y chinas) y consultar si alguien, ya sea la familia del presidente (del Estado), del Ejecutivo, yo, o cualquiera, si hemos tenido una participación o tenemos algún tema, o hay situaciones oscuras, –como dicen muchos de los asambleístas o cualquier persona –, pueden consultar. Ninguno tiene participación”, declaró Gallardo. El titular de Hidrocarburos fue consultado por los periodistas sobre si alguno de los hijos está involucrado en las negociaciones del litio boliviano, tal como afirman parlamentarios de la facción evista y la oposición tradicional. Durante la sesión de la Cámara de Diputados, el legislador de Creemos Walthy Egüez fustigó al ministro Gallardo durante la sesión en la Cámara Baja.

– El movimiento cívico del país advierte con paro y protestas si se postergan las elecciones

Reunido en Tarija, el movimiento cívico nacional resolvió con asumir movilizaciones, incluido un paro nacional, si es que se suspenden o se pretenda sabotear las elecciones generales fijadas para el 17 de agosto. La advertencia se encuentra contemplada en un documento aprobado este viernes ante los pronunciamientos de sectores sociales “evistas” de no dejar que se desarrollen los comicios si es que Evo Morales no participa como candidato. En el encuentro, los representantes cívicos se declararon en estado de alerta y emergencia ante cualquier intento de “postergar, manipular e interferir”, el proceso electoral. “Las elecciones no se tocan, se hacen el 17 de agosto y punto”, señala. “No descartamos el inicio de un paro nacional indefinido hasta restituir la democracia, reponer la fecha electoral y ante la suspensión o prórroga de mandato, garantizar la salida la salida del poder del actual régimen”, señala parte del punto dos. Frente a las amenazas, exigieron al Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral y Ministerio de Gobierno actuar “de inmediato”.

– “Son burros”: Tahuichi responde a denuncia del ‘evismo’ en su contra

El ala “evista” ha formalizado este viernes una denuncia penal contra el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, por presuntamente recibir dinero a cambio de inhabilitar a Evo Morales. La autoridad respondió que son “burros” los denunciantes, porque más bien él estaba a favor de que continúen en carrera PAN-BOL y FPV, partidos que supuestamente iban a postular al expresidente. La denuncia del “evismo” se basa en información de un portal radicado en Argentina, en el cual se publicaron presuntas transferencias que habría realizado la esposa del presidente Luis Arce al vocal Tahuichi en el sistema bancario de Panamá, con conocimiento del exministro César Siles. En entrevista con Erbol, el vocal dijo que es una “infamia” elaborada por un “vago”, con la intención de boicotear las elecciones. Descalificó la información del medio argentino, bajo el argumento de que se basa en capturas de pantalla, que se pueden armar, y documentos de Word. Los evistas demandan que la Fiscalía abra la investigación al respecto.

– “Andrónico, no vamos a hacer nada contra Evo, si es contra él, no cuentes conmigo”: Prado revela conversación con Rodríguez

La candidata a la vicepresidencia por Alianza Popular, Mariana Prado, reveló que la invitación para ser parte del binomio de Andrónico Rodríguez fue una sorpresa, pero también fue condicionada a que no existiera ninguna acción política directa contra Evo Morales. La exministra de Planificación afirmó que puso ese límite con claridad en las conversaciones previas al lanzamiento de la fórmula electoral. “Y también saber cómo íbamos a manejar la relación con Evo. Lo digo de manera abierta, cuando conversamos con Andrónico sobre este tema le dije: ‘Andrónico, no vamos a hacer nosotros nada contra Evo, si es contra Evo, no cuentes conmigo’”, enfatizó Prado, en entrevista en un medio digital, al referirse al inicio de las negociaciones que la llevaron a asumir el desafío electoral. La exjefa de gabinete de Álvaro García Linera agregó que incluso puso en duda su participación hasta no tener certezas sobre la sigla que acogería la candidatura porque no quería aparecer vinculada a partidos con otras ideologías políticas.

– Dunn se aferra a la revisión extraordinaria y dice que evaluará cualquier posible alianza

El analista financiero Jaime Dunn se aferra al recurso de la revisión extraordinaria para inscribir su candidatura a la Presidencia y aseguró que evaluará cualquier posible alianza una vez cumplido el plazo administrativo que le otorgó el Tribunal Supremo Electoral (TSE). «Sabemos que hay una aproximación hacia nosotros, más bien unirse a lo que son todas estas convicciones y estas ideas que tenemos, por lo pronto se evaluará», señaló a la prensa en plaza Murillo. El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, aseguró el jueves 3 de julio que la inhabitación de Dunn como candidato presidencial puede ser revertida si en los siguientes días se demuestra con claridad que no tiene deudas pendientes con el Estado. Un día antes la Sala Plena del TSE decidió inhabilitarlo como candidato presidencial porque los documentos que envió no pudieron dar certeza sobre si aún tiene deudas pendientes en la Contraloría General del Estado. «El trámite que se tiene que realizar es netamente administrativo, es mostrar la documentación donde se deba mostrar», señaló.

– Diputada de CC revela el porqué le taparon la boca

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), María José Salazar, reveló los motivos por los que su colega de Creemos, Verónica Aguilera, le tapó la boca durante la sesión en la que se debatía el contrato del litio. Según Salazar, el incidente se originó a raíz de una alusión al comportamiento contradictorio de una legisladora que, según ella, “se hace la cristiana”. La legisladora indicó que durante más temprano de su intervención se refirió de manera general a una parlamentaria que “se hace la cristiana, pero cuyo accionar no es coherente con su discurso religioso”, que aunque no nombró a Aguilera, esta se sintió aludida y reaccionó de forma violenta. “Yo dije que hay una colega que se hace la cristiana, pero su accionar no lo es. No sé si ha vendido su voto. Me he enterado que cuando trabajó en la municipalidad hubo situaciones que cuestionan su conducta”, agregó Salazar en entrevista con La Hora Pico de eju.tv. Salazar explicó que no tuvo ningún contacto previo con Aguilera ese día hasta que esta se acercó de forma abrupta a su curul.