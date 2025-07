Ministro asegura que el hijo de Arce no está involucrado en supuestas negociaciones del litio boliviano

El titular de Hidrocarburos dejó en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación o no de los dos contratos de litio con empresas rusas y chinas.

Fuente: ANF

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, aseguró este viernes que el hijo de Luis Arce no está involucrado en las supuestas negociaciones del litio boliviano; también descartó cualquier participación de algún miembro del Órgano Ejecutivo en los contratos de litio.

“Ustedes pueden inclusive llamar, pedir conferencias de prensa a las empresas (rusas y chinas) y consultar si alguien, ya sea la familia del Presidente (del Estado), del Ejecutivo, yo, o cualquiera, si hemos tenido una participación o tenemos algún tema, o hay situaciones oscuras, –como dicen muchos de los asambleístas o cualquier persona –, pueden consultar. Ninguno tiene participación”, declaró Gallardo.

El titular de Hidrocarburos fue consultado por los periodistas sobre si alguno de los hijos está involucrado en las negociaciones del litio boliviano, tal como afirman parlamentarios de la facción evista y la oposición tradicional.

Durante la sesión de la Cámara de Diputados, el legislador de Creemos Walthy Egüez fustigó al ministro Gallardo durante la sesión en la Cámara Baja. “¿Cuál es el apuro para aprobar este contrato? ¿El apuro de ustedes, o el apuro es de Luis Arce Catacora y Marcelitio (Marcelo Arce)?”

El opositor cuestionó que el gobierno de Luis Arce intente aprobar los contratos de litio a pocos meses de concluir su mandato constitucional e insinuó que existen negociaciones oscuras que involucran a uno de los hijos del Presidente.

“(Quieren) entregar uno de los recursos más valiosos de todos los bolivianos que es el litio. Solicitamos que se aplace este proyecto de ley, nunca nos escucharon. Están a punto de entregar por 42 años el litio, por el cual, tenemos que pagar un crédito de 1.030 millones de dólares a un interés del 12%”, agregó el evista Héctor Arce.

La sesión de la Cámara de Diputados quedó en un cuarto intermedio, sin fecha ni hora, después de que el debate se extendiera desde el jueves hasta la madrugada de este viernes. La sesión se caracterizó por actitudes bochornosas y agresiones.

Esta jornada, Gallardo ofreció una conferencia de prensa para explicar que el Órgano Ejecutivo cumplió con enviar los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa y no se hacen responsables de la aprobación o no.

“Se derivó a la Asamblea y, de acuerdo con los procedimientos y plazos que se maneja en el Legislativo, nosotros vamos a presentar la información técnica. No estamos insistiendo. Si se aprueba ahora, —lo que debería ser la responsabilidad de los asambleístas de esta gestión—, sería lo correcto; si no lo hacen, lo hará la siguiente asamblea. No estamos punzando para que se lo haga”, subrayó Gallardo.

La oposición y el evisto advirtieron que el Órgano Ejecutivo busca aprobar los contratos de litio porque supuestamente prometieron a las empresas internacionales que estarían listos antes de terminar el Gobierno.

/DPC/ FPF//