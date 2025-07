¿Cómo dolarizamos la economía de Bolivia? Mauricio Ríos lo explica

Según Ríos, para dolarizar una economía no se necesita sustituir todos los agregados monetarios, sino únicamente el circulante en billetes y monedas.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El economista Mauricio Ríos aseguró que Bolivia puede y necesita dolarizar su economía de manera urgente, y explicó que los argumentos más comunes en contra de esta medida, como la falta de dólares, se basan en un malentendido técnico y práctico del proceso, por ello detalla hacerlo.

“Quienes critican la dolarización argumentan que no hay suficientes dólares para implementar esta política, pero eso no es cierto. Hay dólares en la economía boliviana, lo que pasa es que el lugar donde no hay dólares —y donde más se los necesita— es en el sistema financiero y en el gobierno, que ya agotó los recursos y ahora recurre a la devaluación como mecanismo de autofinanciamiento”, afirmó Ríos en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El experto recordó el caso de Ecuador, país que adoptó el dólar como moneda oficial hace 25 años. “Cuando Ecuador dolarizó, tenía reservas negativas, es decir, no contaba con los dólares que todos pensaban necesarios. No usó las reservas del banco central, sino que recurrió a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le otorgó un préstamo de aproximadamente 425 millones de dólares. Con eso se sustituyó solo una parte del circulante, no toda la masa monetaria”, explicó.

Según Ríos, para dolarizar una economía no se necesita sustituir todos los agregados monetarios (como M1, M2, M3), sino únicamente el circulante en billetes y monedas, que representa una fracción del M1, es decir, el dinero en manos del público. “Esto significa que la cantidad de dólares necesarios para dolarizar Bolivia es mucho menor de lo que comúnmente se cree”, aseguró.

Además, añadió que el hecho de que exista un tipo de cambio —y un mercado paralelo que crece— es prueba de que sí hay dólares circulando fuera del sistema formal. “Si no existieran dólares en la economía, no habría tipo de cambio alguno. Esos dólares están, solo que fuera del sistema bancario”.

¿Cómo se dolariza un país, según Ríos?

El proceso, de acuerdo al economista, es técnicamente sencillo: Lo primero es conseguir una fracción de dólares vía acuerdo internacional, como con el FMI. Luego se establece por ley la conversión contable de todos los depósitos, créditos y activos bancarios de bolivianos a dólares.

Asimismo, se sustituye el circulante (billetes y monedas) por dólares, sin necesidad de usar las reservas del Banco Central si se mantiene el circulante actual. Por último, el cambio puede realizarse en un fin de semana, mediante coordinación del sistema financiero y el Estado.

Para Ríos, la dolarización es la única vía real para impedir que futuros gobiernos vuelvan a manipular la política monetaria y obliguen a la población a endeudarse o gastar más de lo que realmente tiene, generando burbujas y crisis recurrentes. “Dolarizar es evitar que el ciudadano siga pagando los errores del Estado”, concluyó.