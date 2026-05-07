Estados Unidos denunció ante la ONU que el régimen iraní busca cobrar «peajes ilegales» en el estrecho de Ormuz

El embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que Teherán pretende obligar a embarcaciones comerciales y civiles a pagar “sobornos” para poder utilizar la estratégica vía marítima, clave para el transporte mundial de petróleo y mercancías.

El diplomático realizó las declaraciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Washington presentó un proyecto de resolución destinado a garantizar la libertad de navegación en la zona. La iniciativa fue elaborada junto con Baréin y contó además con el respaldo de Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

“Irán pretende exigir a todos los capitanes de buques de la navegación internacional, comercial y civil que se registren y paguen un soborno, un peaje, para poder utilizar estas vías navegables internacionales”, afirmó Waltz ante periodistas. El funcionario agregó que esa práctica “es inaceptable, es inmoral y es ilegal conforme al derecho internacional”.

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El señalamiento se produjo después de que medios de propaganda iraníes anunciaran la creación de un nuevo organismo destinado a administrar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. La entidad, denominada Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico, fue presentada por Teherán como una estructura encargada de supervisar la circulación en la región.

Aunque el régimen iraní no confirmó oficialmente la aplicación inmediata de tarifas obligatorias, distintos funcionarios y medios cercanos a los ayatollahs mencionaron la posibilidad de establecer pagos para las embarcaciones que utilicen el corredor marítimo.

Waltz sostuvo que la medida tendría consecuencias globales debido a la importancia estratégica del estrecho, por donde circula una parte significativa del suministro energético internacional.

“Quienes abusan de ella o tratan de acabar con ella están sentando un precedente muy, muy peligroso y, francamente, preparando el terreno para condenar al comercio mundial”, declaró.