Ministro Espinoza no descarta un acuerdo con el FMI

Bolivia tiene comprometido más de $us 8.000 millones en créditos de organismos internacionales

eju.tv

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, no descartó la posibilidad de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) en la medida que “veamos oportunidades”, al igual que con el resto de los organismos multilaterales de crédito.

“Nosotros estamos trabajando con todos los organismos multilaterales”, y “obviamente, en la medida que nosotros veamos oportunidades, las vamos a tomar”, aseguró al ser consultado sobre si se recurrirá al organismo internacional en el programa No Mentirás.

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Espinoza aseguró que “no es excluyente” acudir al FMI y recordó que el gobierno del presidente Rodrigo Paz tuvo contacto con altos ejecutivos del ente multilateral desde el primer día de administración del Estado.

Por ejemplo, en foros internacionales como Davos, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, recibió a una comisión boliviana.

El martes, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reveló que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas discute la puesta en marcha de un acuerdo con el FMI, que incluye un apoyo financiero.

“En el caso del Fondo no es que se pida un financiamiento, sino que se discute un acuerdo. Y este acuerdo incluye un financiamiento de acuerdo al progreso económico del país y de acuerdo a las reformas que hagan sostenible la economía boliviana. Y esa es una discusión que la lleva el Ministerio de Economía”, precisó Lupo en una entrevista con Fama Poder y Ganas.

En esta línea, y ante la fluctuación al alza de la cotización referencial del dólar, es necesario que Bolivia alcance un acuerdo con el FMI y habilite el acceso a un crédito de hasta $us 3.800 millones para estabilizar el tipo de cambio, afirmó el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempff.

Bolivia atraviesa una crisis económica que el Gobierno enfrenta con un nuevo modelo económico que apuesta por la inversión privada y el mercado. Tiene comprometido en créditos externos más de $us 8.000 millones.

Durante las Reuniones de Primavera de 2026 del FMI y del Grupo Banco Mundial de abril, Espinoza afirmó que Bolivia encara un cambio en su modelo económico que requiere apoyo sin “recetas preconcebidas”, donde el FMI actúe como un “estabilizador” y ya no solo como un “prestamista de última instancia”.