TSE explica ante el Senado la suspensión de la segunda vuelta en La Paz 

Durante su intervención, Ávila respondió 22 preguntas formuladas por legisladores, la mayoría de las preguntas tuvieron que ver con la declinatoria presentada por la organización política Nueva Generación Patriótica (NGP).

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El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, se presentó este jueves ante la Cámara de Senadores para brindar un informe oral sobre las decisiones jurisdiccionales adoptadas por el Órgano Electoral durante las Elecciones Subnacionales 2026, con énfasis en la suspensión de la segunda vuelta electoral en el departamento de La Paz.

Durante su intervención, la autoridad respondió 22 preguntas formuladas por legisladores, la mayoría de las preguntas tuvieron que ver con la declinatoria presentada por la organización política Nueva Generación Patriótica (NGP), hecho que derivó en la suspensión de la segunda vuelta para la elección de gobernador en La Paz.

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Ávila explicó que la determinación asumida por la Sala Plena del TSE se basó en la aplicación del artículo 64 de la Ley de Régimen Electoral, normativa que establece que, si una de las dos fórmulas en contienda declina formalmente su participación, no corresponde la realización de una segunda vuelta y debe proclamarse ganadora a la fórmula restante.

Según detalló, NGP presentó un documento notariado mediante su delegado político acreditado, en el que comunicó oficialmente la decisión de no participar en la segunda vuelta electoral. El escrito señalaba que la determinación fue asumida por el Comité Ejecutivo Nacional de esa organización política, conforme a sus procedimientos internos y a la normativa vigente.

Durante el informe, el presidente del TSE manifestó observaciones sobre algunos aspectos de la actual legislación electoral; sin embargo, remarcó que las decisiones adoptadas por la Sala Plena se realizaron en estricto cumplimiento de la ley.

La autoridad también informó que el Órgano Electoral enfrentó más de 50 acciones constitucionales relacionadas con el proceso electoral subnacional y señaló que, en todos los casos, las resoluciones judiciales ratificaron las determinaciones asumidas por el TSE.

Inhabilitaciones en El Alto

Otro de los temas abordados durante la sesión fue la inhabilitación de dos excandidatos a la Alcaldía de El Alto. Ávila explicó que David Vargas y Einar Vizcarra fueron inhabilitados debido a que ambos figuraban empadronados en el municipio de Nuestra Señora de La Paz hasta 2025.

En ese sentido, recordó que la normativa electoral establece que las candidatas y candidatos deben estar inscritos en el padrón electoral del municipio correspondiente al menos dos años antes de la jornada electoral para poder postularse.

Al finalizar la sesión, varios senadores destacaron la predisposición del presidente del TSE para acudir al informe oral y resaltaron el sustento técnico y jurídico de las respuestas brindadas durante la comparecencia.