Diputada de CC revela el porqué le taparon la boca

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), María José Salazar, reveló los motivos por los que su colega de Creemos, Verónica Aguilera, le tapó la boca durante la sesión en la que se debatía el contrato del litio. Según Salazar, el incidente se originó a raíz de una alusión al comportamiento contradictorio de una legisladora que, según ella, “se hace la cristiana”.

La legisladora indicó que durante más temprano de su intervención se refirió de manera general a una parlamentaria que “se hace la cristiana, pero cuyo accionar no es coherente con su discurso religioso”, que aunque no nombró a Aguilera, esta se sintió aludida y reaccionó de forma violenta.

“Yo dije que hay una colega que se hace la cristiana, pero su accionar no lo es. No sé si ha vendido su voto. Me he enterado que cuando trabajó en la municipalidad hubo situaciones que cuestionan su conducta”, agregó Salazar en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Salazar explicó que no tuvo ningún contacto previo con Aguilera ese día hasta que esta se acercó de forma abrupta a su curul. “Yo no me crucé en todo el día con ella, ni le dirigí la palabra. En mi intervención no mencioné nombres, pero ella se sintió aludida y vino desde el otro extremo a increparme”, relató.

De acuerdo con su testimonio, Aguilera se mostró visiblemente molesta por lo que interpretó como un cuestionamiento a su fe. “Ella dice que yo hice referencia al cristianismo. Yo también soy cristiana y jamás defendería mi credo agrediendo a alguien. No entiendo la furia con la que actuó”, señaló la diputada de CC.

Salazar detalló que su colega de Creemos le tapó la boca, la jaló con la intención de tirarla al piso y luego intentó golpearla en el rostro. “Logré esquivar el golpe poniendo mi mano, pero casi me roza”, denunció.

Ante lo ocurrido, la legisladora anunció que presentará una denuncia formal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por la agresión sufrida.

La Hora Pico llamó en reiteradas oportunidades a la diputada Aguilera para tener su versión de los hechos, pero no se logró concretar una entrevista.

Estas declaraciones las pueden escuchar desde el minuto 33:02 del video adjunto en la presente nota.