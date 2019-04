De elogios a Evo a “injerencia yanqui”, el cubano adoctrinó a militares bolivianos

“Espero que hayan entendido la importancia de conocer esta temática vinculada a la injerencia extranjera. No podríamos (…) entender la realidad del mundo si no logramos entender estas expresiones, las estrategias imperiales, las mutaciones que sufre el fenómeno imperial”. Con ese discurso, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, clausuraba el 12 de marzo un curso que el cubano Hassan Pérez impartió a un grupo militares bolivianos.

Los integrantes de la Unidad de Seguridad Presidencial (USP) recibieron la clase dictada por el cubano Hassan Pérez Casabona, quien a sus 41 años es considerado uno de los mejores oradores antiimperialistas, tanto que se lo llama el “talibán cubano”.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

La instrucción recibida por los uniformados se basó en el libro que presentó el extranjero en la Casa Grande del Pueblo, titulado: El dedo en la llaga: breve aproximación a la injerencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe desde la geopolítica y la seguridad nacional (1945-2019), publicado por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional.

En el texto, Pérez no sólo hace un recuento de la que llama “injerencia yanqui”, desde Harry Truman hasta Donald Trump, sino reserva un capítulo completo dedicado al presidente Evo Morales a quien califica como “el líder genuino de nuestros pueblos”.

“Durante las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, Evo (Morales) desgranó argumentos irrefutables, incluso delante del presidente estadounidense Donald Trump, el cual (…) se vio obligado a guardar silencio ante el vigor de la presentación de un hombre que surgió de los sectores más humildes de su pueblo”, destaca una parte del libro.

Sobre la doctrina de seguridad de Estados Unidos, Pérez resalta que “la élite dominante se pensaba así misma como la ‘elegida’ y ‘destinada’ a ejercer un poderío global (…), no dejó de concebir a Latinoamérica y el Caribe como área sujeta a sus designios…”.

Estas ideas fueron expuestas por Pérez a los militares bolivianos, quienes después del curso recibieron un certificado.

“Es interesante en cuanto sea útil para el conocimiento en general, pero el Gobierno apunta a un adoctrinamiento que no corresponde con las Fuerzas Armadas, esta institución defiende la soberanía de Bolivia sobre todo, no sólo es una lucha antiimperialista”, manifestó un coronel de la institución castrense, quien no quiso identificarse por temor a represalias.

Otro militar del mismo rango considera que hay que aprender sobre la seguridad del Estado boliviano y no cerrarse a temáticas específicas. “Las Fuerzas Armadas no se deben a una sola persona ni luchan contra una sola amenaza. El fomentar un sentimiento de pertenencia no implica un culto especial a alguien o crear odios sin fundamento”.

Los militares del cuerpo de seguridad de Morales fueron adoctrinados con las ideas de Pérez. “Cuando nosotros protegemos al Presidente del Estado Plurinacional, protegemos a las FFAA, la seguridad del Estado, estamos preservando la soberanía del Estado”, enfatizó ese día Quintana.

El mandatario dijo que el libro del “talibán cubano” es “para que nazca un profundo sentimiento por nuestra querida Bolivia”.

Apuntes del libro

A Evo “En una muestra de su nobleza y capacidad de entender los desafíos que se nos impusieron, (Evo) fustiga las viejas formas de supuesta ayuda otorgadas por las instituciones financieras tradicionales, inefectivas y concebidas en última instancia como dádivas de las que también los poderosos intentaban sacar algún provecho, y las contrapone con la voluntad real de ayuda impulsadas entre los hermanos latinoamericanos y caribeños”.

Competencia “Tanto los que dictan las pautas criminales desde los centros de poder, como sus acólicos en los espacios domésticos, saben que Evo no tiene rivales que puedan, desde esos proyectos que están perfectamente alineados con Washington, disputarle en una contienda limpia y sin artilugios, el respaldo popular. Esa verdad del tamaño de un templo los lleva a maquinar todo tipo de estratagemas, en el afán de coronar sus pretensiones”.

Ideología “Es importante profundizar en el papel desarrollado por la CIA, en cumplimiento de objetivos definidos por diferentes administraciones estadounidenses, en cuanto a llevar adelante las más variadas operaciones, incluyendo el asesinato de líderes políticos, en el afán de ver coronadas sus aspiraciones estratégicas”.

A Chávez “Consciente de que los adversarios temen a los pueblos unidos, (Hugo Chávez) no escatimó esfuerzos ni recursos para fomentar la compenetración que nos dotara de una coraza infranqueable, ante las amenazas futuras. No es posible entender el ALBA, Petrocaribe, la Operación Milagro, Unasur o la CELAC sin la impronta chavista”.

Para AMLO El triunfo de (Andrés Manuel López Obrador) no puede ser explicado únicamente como resultado del hartazgo del pueblo mexicano a las políticas fallidas del PRI y el PAN (…) su victoria colosal responde a la manera en que construyó un proyecto para la batalla en las urnas (…) articuló, desde abajo, la comunicación con las bases”.

Lo que dice la CPE

Artículo 244 “Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país”.

Artículo 247 “Ninguna extranjera ni ningún extranjero ejercerá mando ni empleo o cargo administrativo en las Fuerzas Armadas sin previa autorización del Capitán General”.

Página Siete / Daniela Romero / La Paz