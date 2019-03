El periodismo llora la muerte de Gastón Requena

El señor de la gorra y el sombrero nos dejó repentinamente el puñal de su ausencia clavado en nuestros corazones. Su nombre era: Gastón Requena Costas, un hombre brillante y sin dobleces cuya muerte súbita nos duele hasta el tuétano. Don “Gastón ” como le llamábamos en la redacción ha sido durante los últimos 20 años, asesor de la Jefatura de prensa y miembro del Consejo editorial de la Red uno de Bolivia, del periódico la Crónica, y el Mundo, periódico que dirigió por 16 años.

Agudo editorialista y punzante columnista de la coyuntura del país, sabía cómo se interpelaba al poder desde el periodismo, entendía los asuntos con una clarividencia fundada en los años vividos y la lectura de sus libros a los que les tenía un gran apego como si tuvieran alma.

Los periodistas a los que dirigió en su carrera le llamaban ” Maestro” no sólo porque él sabía más que todos, sino porque inculcaba en las redacciones pasión y rigor en el oficio de informar.

Su partida nos atropella la vida, nos deja devastados, nos agarra por sorpresa, su muerte es una perversa noticia que quisiéramos pensar que sólo es una pesadilla y que al despertar volveremos a escuchar sus consejos porque en su discernimiento estaban las llaves de los laberintos. Con su muerte desaparece de golpe una biblioteca llena de ricos conocimientos.

Ayer me contaba que se emocionó con la actuación de Raphael en Viña del mar, quien a sus 75 años hizo temblar al público de la 5ta Vergara , me dijo que hasta el final hay que luchar por la vida y me cito a José Luis Rodríguez (76) “El Puma” quien reapareció lleno de vida en el concierto por Venezuela que se realizó en Cúcuta Colombia, (el Puma resucitó luego de someterse a un trasplante de pulmón)

Fuente: Red Uno