Pedro de Pablos reconoce la dificultad, pero se aferra a la remontada en Colombia

El entrenador venezolano lamentó la derrota 0-3 ante Once Caldas en la ida del playoff rumbo a los octavos de final de la Copa Sudamericana. San Antonio jugará la vuelta el 23 de julio en Colombia.

Lucas Nazrala

Fuente: eldeber.com.bo

San Antonio de Bulo Bulo no pudo hacer valer la localía en su segundo torneo internacional del año y cayó por 0-3 ante Once Caldas de Colombia, en el partido de ida de los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo boliviano, que llegó a esta instancia tras quedar tercero en su grupo de Copa Libertadores, deberá buscar la remontada el 23 de julio en Manizales.

En conferencia de prensa, el entrenador Pedro De Pablos reconoció que la expulsión de Junior Sánchez a los 43 minutos fue determinante: “Hasta ese momento el partido estaba muy disputado, con opciones para ambos. Habíamos hecho cosas importantes, pero esa expulsión nos perjudicó. No es excusa, pero competir a este nivel con un jugador menos no es fácil”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sobre el rendimiento de sus refuerzos, el DT explicó que varios jugadores recién se sumaron y apenas tuvieron días de trabajo: “Hicimos un esfuerzo importante para equilibrar al equipo. Vienen adaptándose a la altura y a la idea. No soy de poner excusas, pero hay que entender que el tiempo de preparación fue corto. Este es un plantel que va a crecer muchísimo”.

Pese al golpe recibido, De Pablos dejó en claro que no dan la serie por perdida: “Claramente no está sencilla la vuelta, pero en el fútbol no hay nada escrito. Vamos con la intención de competir, de acortar distancias y de mostrar una mejor versión”.

“Sabíamos que iban a intentar hacer daño por las bandas, y nos costó defender esa idea. El esfuerzo con uno menos nos pasó factura. Pero esto sigue, y nosotros vamos a ir a competir en Colombia”.

El compromiso de vuelta se disputará el martes 23 de julio en el estadio Palogrande de Manizales. San Antonio necesita ganar por al menos tres goles para forzar los penales y por cuatro o más para clasificar directamente.