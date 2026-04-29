Operativo en Confital: Incautan cargamento irregular de insumos farmacéuticos valuado en más de 87 mil dólares

En un control rutinario realizado el pasado 28 de abril, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) lograron interceptar un importante cargamento de sustancias controladas en el retén de Confital. El operativo concluyó con el secuestro de 1.000 botellas de ketamina, un anestésico de uso veterinario que, fuera de los canales legales, es desviado para la fabricación de sustancias ilícitas sintéticas, como la denominada «droga rosa».

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Nerviosismo delató al conductor

La intervención se produjo cuando una vagoneta marca Toyota, conducida por un ciudadano boliviano de 34 años, fue detenida para una inspección. Según el informe oficial, el sujeto mostró un nerviosismo marcado durante la entrevista inicial, lo que motivó a los efectivos a realizar una requisa minuciosa del vehículo.

En el maletero de la vagoneta se hallaron cinco cajas de cartón que contenían envases de vidrio con la descripción «Ketalbet – Ketamina Clorhidrato». Al ser consultado, el conductor alegó que se trataba de una encomienda, pero no pudo presentar ningún documento que respaldara el origen, destino o permiso de transporte de la mercadería.

Importante afectación económica

La cuantificación final del operativo arrojó cifras significativas para las autoridades:

Cantidad: 1.000 frascos de 100 ml cada uno (100.000 ml en total).

Afectación financiera: Se estima que el daño económico al comercio ilícito asciende a 87.500 dólares americanos .

Secuestros: Además del químico, se procedió a la confiscación del vehículo.

Un riesgo para la salud pública

Las autoridades advierten que el desvío de este tipo de fármacos veterinarios es una tendencia creciente para la elaboración de compuestos sintéticos peligrosos. El conductor involucrado ya se encuentra a disposición de las autoridades judiciales, mientras que la totalidad de los frascos han sido puestos bajo custodia como evidencia del ilícito.