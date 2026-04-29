Choferes de los Yungas instruyen a sus afiliados marchar este jueves en La Paz por combustible y carreteras

Fuente: Unitel

La Federación de Transporte a los Yungas de La Paz emitió un instructivo en el que pide a sus afiliados concentrarse este jueves en la tranca de Urujara desde las 08:00, para luego marchar rumbo a la ciudad de La Paz. El documento señala que la movilización es por combustible y carreteras.

“Acatar y asistir a la marcha pacífica el 30 de abril con el 100% de bases en general. Centrales que tengan sindicatos internos, de igual manera deben asistir, siendo la concentración en la tranca de Urujara”, señala el comunicado firmado por los dirigentes de la federación el 27 de abril.

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El sector del transporte, en primera instancia, reclamó por la calidad de la gasolina que es vendida en los surtidores. A este problema, semanas después se sumó la falta de diésel en los surtidores, según dijeron los choferes.

“Del acercamiento con el Gobierno deberá ser con el primer mandatario de Bolivia, dando solución a nuestra petición en un lapso de 24 horas; de no ser atendidos, nos vamos al bloqueo de caminos indefinido”, indica.

Además, el sector instruye paralizar las operaciones de los sindicatos de transporte y aquellos que sean sorprendidos en sus labores serán sancionados con una multa de Bs 5.000.

La marcha en la ciudad paceña se suma a las medidas de presión que activaron los choferes y sectores productores de Caranavi. Los movilizados instalaron el lunes varios puntos de bloqueo.

Los transportistas exigen el abastecimiento de combustibles y reclaman por los problemas generados por la denominada gasolina desestabilizada. Asimismo, exigen la atención y reparación de las carreteras que conectan a La Paz con la región tropical del departamento.