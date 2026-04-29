El BID aprueba crédito por $us 800 millones para la protección social en Bolivia

La administración del presidente Paz ha logrado compromisos de crédito por más de $us 8.000 millones

eju.tv

El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de $us 800 millones en favor de Bolivia para fortalecer la protección social, la salud y la educación, además de impulsar la construcción de carreteras, informó el presidente Rodrigo Paz tras una reunión con el vicepresidente del BID, Jordan Schwartz.

“Este apoyo demuestra que instituciones internacionales de primer nivel creen y apuestan decididamente por el futuro y el desarrollo de nuestro país”, destacó el mandatario luego del encuentro con el representante del organismo internacional, que ha comprometido créditos por un total de $us 4.500 millones.

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Paz y Schwartz se reunieron en la Casa Grande del Pueblo, desde donde anunciaron, a través de un video compartido en redes sociales, la aprobación del financiamiento para el desarrollo de iniciativas sociales.

“Estamos acá con un paquete recién aprobado por nuestro Directorio de 800 millones de dólares para protección social y salud, pero es solamente el primer paso. Tenemos mucho más que hacer”, afirmó Schwartz, quien reiteró que el organismo continuará apoyando a Bolivia.

La administración del presidente Paz ha logrado compromisos de crédito por más de $us 8.000 millones. Su gestión inició un nuevo ciclo político-económico con la implementación de un modelo orientado a la inversión privada y al mercado, con una reducción de la presencia del Estado.

“Cuando hablamos de protección social, hablamos de salud, educación, adultos mayores, mujeres y niños; pero también de infraestructura como carreteras, hospitales y colegios”, explicó Paz.

Una vez que el Gobierno autorice la firma de los contratos de préstamo, estos deberán ser remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su correspondiente aprobación.