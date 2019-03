En el primer día del SUS, médicos muestran equipos viejos de los hospitales de Miraflores

Los galenos denuncian que hay médicos cubanos que llegaron al país para reforzar el SUS. Los profesionales en salud bloquearon algunas vías en La Paz, en rechazo al nuevo seguro de salud.





En el primer día de la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) en La Paz, los médicos del complejo hospitalario de Miraflores bloquearon la avenida Saavedra con equipos en mal estado, como una muestra de rechazo al seguro porque consideran que no hay condiciones adecuadas para atender a los enfermos. Camillas viejas, incubadoras en desuso y otros aparatos médicos fueron exhibidos por los galenos que rechazan el SUS. Remarcan que es una “improvisación brutal” del Gobierno.

El representante del Sindicato de Ramas Médicas del sector público (Sirmes), Fernando Romero, lamentó que el Gobierno no haya dado las garantías al complejo hospitalario de Miraflores, donde están siete nosocomios de tercer nivel: del Niño, de La Mujer, Tórax, Gastroenterológico, Hemocentro, Instituto Nacional de Oftalmología y el de Clínicas, para quepueda sostener el seguro que brinda atención gratuita.

“No tenemos con qué atender a los pacientes, no hay espacio en las salas. La vida de los enfermos corre riesgo porque no hay equipos suficientes, esa es la realidad. Los hospitales de La Paz son los más pobres, no podemos atender el SUS en esas condiciones”, dijo.



Romero detalló que en esta jornada al menos 100 personas llegaron a Miraflores en busca de atención gratuita, pero que no fue posible brindarles porque no existe un convenio suscrito entre la Gobernación paceña y el Ministerio de Salud, para dar luz verde al SUS.

“Han venido como 100 personas buscando ser atendidas por el SUS, pero no a todos hemos podido darle la atención porque aún no se ha firmado el convenio intergubernativo entre el Ministerio de Salud y la Gobernación. A algunos (enfermos) les hemos dado receta y atención sin costo, solo por hoy, pero eso va ser insostenible todos los días”, agregó.

Médicos cubanos

El representante denunció que llegaron médicos cubanos al país para reforzar la atención del SUS, e incluso dijo que esos profesionales ejercen la medicina de forma “ilegal” porque no validaron su formación en el país ni son reconocidos por las comunidades científicas del territorio nacional. “Hay médicos cubanos que ya han llegado al país para el SUS. Incluso, en el Hospital del Norte de El Alto hay estos profesionales que trabajan de manera ilegal atentando al derecho laboral de nuestros colegas”, indicó.

Aseveró que no permitirán el ingreso de los profesionales extranjeros al complejo hospitalario de Miraflores, y que para eso asumirán medidas radicales a partir del 6 de marzo. El jefe de la Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas, Óscar Romero, contó que en este primer día de aplicación del SUS, esa área no atendió ningún paciente bajo el nuevo seguro. Apuntó que no conocen los alcances de ese beneficio que ya comenzó a nivel nacional, a excepción de Santa Cruz, Tarija y La Paz por falta de convenios con las gobernaciones.



“Nosotros no sabemos cuáles son las prestaciones que ofrece el SUS, cuánto es cada consulta y qué especialidades tiene, pero qué tal si es una enfermedad complicada. No tenemos esos datos para atender a la gente. Estos días, vamos a seguir cobrando como siempre por la salud porque no hay el convenio suscrito”, dijo.

La comuna

La secretaria municipal de Salud, Verónica Hurtado, indicó que la comuna perderá alrededor de 35 millones de bolivianos anuales con la implementación del SUS debido a que los hospitales de segundo nivel ya no generarán recursos propios. Asimismo, añadió que la reunión técnica entre el municipio y el Gobierno se reprogramó para la próxima semana a fin de trabajar el tema de fortalecimiento de los centros de salud con la asignación de más recursos.

El presidente Evo Morales y la ministra de Salud Gabriela Montaño dieron inicio al SUS en Cochabamba y comprometieron mayores recursos para los hospitales del país.

