Estados Unidos retirará a todo su personal diplomático de Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que retirará a lo largo de esta semana al personal diplomático que todavía queda en su embajada de Caracas por el “deterioro de la situación” en Venezuela y por constituir su presencia un “obstáculo” a la estrategia de Washington.

Washington ya ordenó el pasado 24 de enero la evacuación de su personal diplomático no esencial de Venezuela, aunque dejó a un grupo de funcionarios para gestionar la embajada en Caracas con “capacidad limitada a proveer servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses”.

La decisión del 24 de enero se tomó el día después de que el Gobierno de Nicolás Maduro ordenase la expulsión de todo el personal diplomático de Estados Unidos en el país caribeño y tras el reconocimiento, por parte del presidente, Donald Trump, del líder opositor Juan Guaidó como mandatario legítimo.

Washington, sin embargo, respondió entonces que no retiraría a su personal al no reconocer la autoridad de Maduro, al que se refirió como “ex presidente”.

Washington lidera una estrategia internacional para deponer a Maduro y entregarle el poder a Guaidó, quien ha recibido el reconocimiento de más de 50 países, en su mayoría americanos y europeos, aunque también de Israel y Australia.

Maduro, por su parte, mantiene el apoyo de Rusia y China, así como de Cuba, México y Bolivia. El Gobierno de Venezuela anunció por su parte que no prorrogará la permanencia del personal diplomático de EEUU en su territorio, y comunicó la finalización de las conversaciones para el establecimiento de oficinas de interés.

“Venezuela ha resuelto no conceder una nueva prórroga para la permanencia de los agentes diplomáticos estadounidenses aún presentes en el país, en razón de lo cual en fecha 11 de marzo de 2019, se ha requerido al Gobierno estadounidense la salida del territorio nacional del personal remanente (…) en el plazo de las próximas 72 horas”, indicó a través de un comunicado la Cancillería venezolana.

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.